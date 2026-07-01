< sekcia Ekonomika
Do regiónov Prešovského kraja pôjde z eurofondov takmer 13,7 mil. eur
Podtatranská vodárenská spoločnosť zrealizuje obnovu verejnej kanalizácie v Tatranskej Lesnej, Smokovci a na Námestí sv. Egídia v Poprade, ako aj na obnovu vodovodných potrubí v Podolínci.
Autor TASR
Prešov 1. júla (TASR) - Rada partnerstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom ostatnom zasadnutí schválila 18 nových projektových zámerov integrovaných územných investícií (IÚI) v celkovej hodnote takmer 13,7 milióna eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Projekty prispejú k rozvoju dopravy, vodárenskej infraštruktúry, cestovného ruchu, sociálnych služieb, energetických úspor aj kultúrnej infraštruktúry. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Významnú časť schválenej podpory tvoria podľa Jeleňovej investície do udržateľnej dopravy. Na severnom Spiši vzniknú tri nové úseky cyklotrás v obciach Hniezdne, Nižné Ružbachy a Forbasy v celkovej hodnote eurofondov za viac ako 1,22 milióna eur. Nové cyklotrasy nadviažu na existujúce i pripravované úseky.
Obec Štrba vybuduje nový úsek cyklochodníka smerom na Šuňavu, ktorý sa stane súčasťou medzinárodnej cyklotrasy Cesta okolo Tatier. Na projekt miestna samospráva získala takmer 561.000 eur.
Podtatranská vodárenská spoločnosť zrealizuje obnovu verejnej kanalizácie v Tatranskej Lesnej, Smokovci a na Námestí sv. Egídia v Poprade, ako aj na obnovu vodovodných potrubí v Podolínci. Celková hodnota podpory týchto štyroch projektov presahuje 2,37 milióna eur.
Rada partnerstva PSK podporila aj projekt verejnej dopravy v Spišskej Belej. Nový trojpodlažný parkovací dom so systémom Park and Ride s príspevkom EFRR vo výške viac ako 2,6 milióna eur ponúkne 146 parkovacích miest a vytvorí prestupný bod na autobusovú dopravu.
Schválená bola tiež modernizácia miestnych komunikácií v obci Červená Voda v okrese Sabinov, ktorá zlepší dostupnosť obecného úradu, materskej školy, knižnice, klubu seniorov či autobusových zastávok s výškou EFRR takmer 310.000 eur.
V oblasti sociálnych služieb získal podporu vo výške 434.000 eur projekt rekonštrukcie a modernizácie Domu Charitas sv. Vincenta de Paul vo Vyšnom Slavkove.
Schválený bol i projekt obce Tulčík vo výške 370.000 eur zameraný na zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu prostredníctvom komplexných energetických opatrení.
Významná časť schválených eurofondov smeruje podľa Jeleňovej do rozvoja cestovného ruchu v okolí vodnej nádrže (VN) Domaša. Pôvodný projektový zámer s názvom 12 typizovaných prístavísk vo všetkých strediskách v okolí Domaše, domovské prístavisko pre výletnú loď a Plávajúca promenáda sa rozdelil medzi päť samostatných projektov s rovnakou alokáciou, aká bola vyčlenená pre jeden pôvodný zámer. Do územia smeruje z EFRR celkovo 5,8 milióna eur.
„PSK zrealizuje projekt Rozvoja turistickej infraštruktúry VN Domaša v hodnote takmer 4 milióny eur, ktorého súčasťou bude plávajúca promenáda, premostenie zátoky Domaša Dobrá a nové prístavisko pre rekreačné plavidlá. Na túto veľkú investičnú akciu nadviažu štyri samostatné investície obcí Holčíkovce, Bžany, Nová Kelča a Kvakovce, ktoré vybudujú spolu 45 typizovaných prístavísk pre vodné športy a rekreáciu v jednotlivých rekreačných lokalitách Domaše. V Holčíkovciach zároveň vznikne nové kultúrno-turistické centrum, ktoré rozšíri možnosti organizovania spoločenských a kultúrnych podujatí. Výška príspevku na realizáciu synergických projektov miest a obcí putuje ďalších 1,84 milióna eur z EFRR,“ povedala Jeleňová.
Významnú časť schválenej podpory tvoria podľa Jeleňovej investície do udržateľnej dopravy. Na severnom Spiši vzniknú tri nové úseky cyklotrás v obciach Hniezdne, Nižné Ružbachy a Forbasy v celkovej hodnote eurofondov za viac ako 1,22 milióna eur. Nové cyklotrasy nadviažu na existujúce i pripravované úseky.
Obec Štrba vybuduje nový úsek cyklochodníka smerom na Šuňavu, ktorý sa stane súčasťou medzinárodnej cyklotrasy Cesta okolo Tatier. Na projekt miestna samospráva získala takmer 561.000 eur.
Podtatranská vodárenská spoločnosť zrealizuje obnovu verejnej kanalizácie v Tatranskej Lesnej, Smokovci a na Námestí sv. Egídia v Poprade, ako aj na obnovu vodovodných potrubí v Podolínci. Celková hodnota podpory týchto štyroch projektov presahuje 2,37 milióna eur.
Rada partnerstva PSK podporila aj projekt verejnej dopravy v Spišskej Belej. Nový trojpodlažný parkovací dom so systémom Park and Ride s príspevkom EFRR vo výške viac ako 2,6 milióna eur ponúkne 146 parkovacích miest a vytvorí prestupný bod na autobusovú dopravu.
Schválená bola tiež modernizácia miestnych komunikácií v obci Červená Voda v okrese Sabinov, ktorá zlepší dostupnosť obecného úradu, materskej školy, knižnice, klubu seniorov či autobusových zastávok s výškou EFRR takmer 310.000 eur.
V oblasti sociálnych služieb získal podporu vo výške 434.000 eur projekt rekonštrukcie a modernizácie Domu Charitas sv. Vincenta de Paul vo Vyšnom Slavkove.
Schválený bol i projekt obce Tulčík vo výške 370.000 eur zameraný na zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu prostredníctvom komplexných energetických opatrení.
Významná časť schválených eurofondov smeruje podľa Jeleňovej do rozvoja cestovného ruchu v okolí vodnej nádrže (VN) Domaša. Pôvodný projektový zámer s názvom 12 typizovaných prístavísk vo všetkých strediskách v okolí Domaše, domovské prístavisko pre výletnú loď a Plávajúca promenáda sa rozdelil medzi päť samostatných projektov s rovnakou alokáciou, aká bola vyčlenená pre jeden pôvodný zámer. Do územia smeruje z EFRR celkovo 5,8 milióna eur.
„PSK zrealizuje projekt Rozvoja turistickej infraštruktúry VN Domaša v hodnote takmer 4 milióny eur, ktorého súčasťou bude plávajúca promenáda, premostenie zátoky Domaša Dobrá a nové prístavisko pre rekreačné plavidlá. Na túto veľkú investičnú akciu nadviažu štyri samostatné investície obcí Holčíkovce, Bžany, Nová Kelča a Kvakovce, ktoré vybudujú spolu 45 typizovaných prístavísk pre vodné športy a rekreáciu v jednotlivých rekreačných lokalitách Domaše. V Holčíkovciach zároveň vznikne nové kultúrno-turistické centrum, ktoré rozšíri možnosti organizovania spoločenských a kultúrnych podujatí. Výška príspevku na realizáciu synergických projektov miest a obcí putuje ďalších 1,84 milióna eur z EFRR,“ povedala Jeleňová.