< sekcia Ekonomika
Do rekonštrukcie budovy púchovského gymnázia investuje kraj milión eur
Súčasťou rekonštrukcie budovy E bude zateplenie obvodových konštrukcií, výmena okien, sanácia základov, vytvorenie pochôdznej plochej strechy či obnovenie prestrešenia vstupu od parku.
Autor TASR
Púchov 5. augusta (TASR) - V púchovskom gymnáziu odštartoval Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) miliónovú investíciu do modernizácie jednej z budov školy. Financovať ju bude kraj z vlastného rozpočtu. Informovala o tom Patrícia Mutňanská z komunikačného oddelenia Úradu TSK.
Súčasťou rekonštrukcie budovy E bude zateplenie obvodových konštrukcií, výmena okien, sanácia základov, vytvorenie pochôdznej plochej strechy či obnovenie prestrešenia vstupu od parku. V rámci rekonštrukcie upravia interiér, vytvoria šatne a zmodernizujú podkrovné priestory. V objekte vymenia rozvody elektroinštalácie, vykurovania a vody. Po ukončení rekonštrukcie sa očakáva zníženie energetickej náročnosti budovy o 40 percent.
„Investíciou nadväzujeme na predchádzajúce zrealizované projekty na tejto škole. Gymnázium v Púchove v posledných rokoch získalo od svojho zriaďovateľa viaceré významné investície a aj táto rekonštrukcia prispeje k tomu, aby mali študenti a učitelia priestory hodné 21. storočia,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška s tým, že práce by mali ukončiť asi za šesť mesiacov.
Ako dodal, projekt môže TSK realizovať vďaka zmene rozpočtu. V minulom roku sa kraju podarilo ušetriť viac ako štyri milióny eur a tieto finančné prostriedky teraz môže presunúť do oblastí, ktoré sú dôležité. Jednou z nich sú aj naše školy a vzdelávacie inštitúcie.
„Rekonštrukcia prinesie škole viacero nových priestorov, ktoré budú slúžiť našim študentom. Obnovený bude balkón orientovaný do parku, ktorý bol v minulosti odstránený, vznikne nová terasa a dve nové učebne. Jedna by mala byť určená na hodiny náboženstva, etickej výchovy či komunitné aktivity, druhá poskytne zázemie školskému parlamentu,“ priblížil riaditeľ gymnázia Miroslav Kubičár.
Súčasťou rekonštrukcie budovy E bude zateplenie obvodových konštrukcií, výmena okien, sanácia základov, vytvorenie pochôdznej plochej strechy či obnovenie prestrešenia vstupu od parku. V rámci rekonštrukcie upravia interiér, vytvoria šatne a zmodernizujú podkrovné priestory. V objekte vymenia rozvody elektroinštalácie, vykurovania a vody. Po ukončení rekonštrukcie sa očakáva zníženie energetickej náročnosti budovy o 40 percent.
„Investíciou nadväzujeme na predchádzajúce zrealizované projekty na tejto škole. Gymnázium v Púchove v posledných rokoch získalo od svojho zriaďovateľa viaceré významné investície a aj táto rekonštrukcia prispeje k tomu, aby mali študenti a učitelia priestory hodné 21. storočia,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška s tým, že práce by mali ukončiť asi za šesť mesiacov.
Ako dodal, projekt môže TSK realizovať vďaka zmene rozpočtu. V minulom roku sa kraju podarilo ušetriť viac ako štyri milióny eur a tieto finančné prostriedky teraz môže presunúť do oblastí, ktoré sú dôležité. Jednou z nich sú aj naše školy a vzdelávacie inštitúcie.
„Rekonštrukcia prinesie škole viacero nových priestorov, ktoré budú slúžiť našim študentom. Obnovený bude balkón orientovaný do parku, ktorý bol v minulosti odstránený, vznikne nová terasa a dve nové učebne. Jedna by mala byť určená na hodiny náboženstva, etickej výchovy či komunitné aktivity, druhá poskytne zázemie školskému parlamentu,“ priblížil riaditeľ gymnázia Miroslav Kubičár.