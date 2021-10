Do rekvalifikácie sa zapojila takmer stovka zamestnancov baní

Trenčín 13. októbra (TASR) – Do projektu rekvalifikácie sa na hornej Nitre zapojila takmer stovka zamestnancov baní, ktorých sa dotkol postupný útlm ťažby uhlia. Možnosť rekvalifikácie získali vďaka národnému projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).



Ako informovala Andrea Fraňová z odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK, od augusta 2020, keď bol projekt podpory zamestnateľnosti v regióne horná Nitra oficiálne spustený, prešlo rekvalifikáciou 59 účastníkov.



„Od októbra tohto roku nastúpilo ďalších 21 ľudí a približne rovnaký počet by mal nastúpiť aj budúci mesiac. Momentálne je v projekte aktívnych 32 účastníkov,“ uviedla Fraňová.



Záujem o vstup do projektu je vyšší aj vzhľadom na avizované hromadné prepúšťanie zamestnancov, ktorí pracovali v bani Handlová. Tým opäť ponúka pomocnú ruku TSK.



„K dispozícii je 13 tútorov, v projekte sa uvažuje pre jedného tútora so skupinou maximálne 15 účastníkov, preto sme aj na takýto prípad personálne pripravení,“ povedala Martina Lamačková, vedúca odboru regionálneho rozvoja TSK.



Projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.