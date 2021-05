Do rezervného fondu Trenčína pôjde z prebytku 1,15 milióna eur

Trenčín 19. mája (TASR) – Mesto Trenčín hospodárilo v minulom roku s prebytkom 12,6 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2020, ktorý v stredu schválilo trenčianske mestské zastupiteľstvo.



Poslanci zároveň rozhodli o rozdelení prebytku hospodárenia. Do príjmov tohtoročného rozpočtu tak pôjde v rámci príjmových finančných operácií suma 461.138 eur. Zastupiteľstvo tiež rozhodlo o prevedení 1,15 milióna eur do rezervného fondu mesta.



Do príjmov v roku 2021 pôjde v rámci príjmových finančných operácií 10,97 miliónov eur, schválený rozpočet na rok 2021 už počítal so sumou 7,33 milióna eur.



Ako informovala vedúca ekonomického útvaru trenčianskej radnice Mária Capová, celkový dlh mesta Trenčín ku koncu minulého roka bol výške 18,1 milióna eur, čo predstavuje 331 eur na jedného obyvateľa mesta.



„Celková suma dlhu mesta Trenčín definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bola k 31. decembru 2020 vo výške takmer 13,69 eura, čo predstavuje 28,4 percenta bežných príjmov mesta za rok 2019,“ doplnila Capová s tým, že mesto evidovalo koncom minulého roka pohľadávky vo výške 4,08 milióna eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 540.000 eur.