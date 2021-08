Bratislava 4. augusta (TASR) - Do strategického priemyselného parku v Rimavskej Sobote mieri bavorský spracovateľ dreva Ziegler Grup. Firma by tam mala po dokončení investície zamestnať 450 ľudí. Na stredajšej tlačovej konferencii to oznámil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).