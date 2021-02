Do roku 2025 využije 5G sieť len tretina zariadení v Európe

Bratislava 17. februára (TASR) - Do roku 2025 bude využívať sieť piatej generácie (5G) len tretina zariadení v Európe. Zhruba polovica bude stále na 4G sieti. Vyplýva to zo štúdie advokátskej spoločnosti CMS. Advokáti tiež upozornili, že telekomunikačné firmy budú musieť vyriešiť náročné právne problémy spojené s požiadavkami na vysoké investície do 5G sietí.



"Odborníci predpokladajú, že samotná 5G infraštruktúra bude operátorov celosvetovo v strednodobom horizonte stáť približne 200 miliárd dolárov," podotkla spoločnosť. Podľa advokáta Dušana Vaneka to pre operátorov znamená, že čoraz viac budú potrebovať financovanie svojich aktivít pomocou tretích strán, napríklad infraštruktúrnych fondov, súkromného či rizikového kapitálu. "Po fáze zabezpečenia financovania budú požadovať investori výnosy, a to sa ukazuje ako veľmi náročný proces. Takáto významná investícia by preto mala mať jasne zadefinované podmienky," doplnil Vanek.



Štúdia poukázala na to, že vo väčšine krajín služby 5G sietí neprinášajú vyššie výnosy. Na trh pre konečných zákazníkov sa totiž uvádzajú za približne rovnakú cenu ako služby 4G sietí. "Preto by sa operátori mali zamerať okrem iného na B2B služby, na firmy z priemyselného, zdravotníckeho či logistického segmentu," podotkla spoločnosť.



Právna regulácia 5G sietí v jednotlivých krajinách nie je zjednotená, podotkli advokáti. V rôznych krajinách preto nie je okamžité a rovnaké ani nasadenie novej siete. Podľa organizácie GSMA bude do roku 2025 celosvetovo využívať 5G sieť zhruba 14 % mobilných zariadení. Viac ako polovica bude naďalej v službách 4G siete a takmer tretina bude pripojených cez 3G siete. "V Európe bude do roku 2025 využívať najmodernejšiu sieť len tretina zariadení, pričom polovica bude stále v 4G sieti. Obmedzuje sa tým funkčnosť a rýchlosť internetového pripojenia," podotkol Vanek.



Advokáti pripomenuli, že aukcie pre 5G sieť na Slovensku boli dokončené v novembri 2020 a operátori začali novú technológiu postupne zavádzať. "Siete 4G a 5G zatiaľ u nás fungujú paralelne a zákazník má na výber, ktorú z nich využije," vysvetlil Vanek.