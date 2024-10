Do roku 2030 by sa mali znížiť emisie skleníkových plynov o 22 %

Bratislava 16. októbra (TASR) - Do roku 2030 by mali emisie skleníkových plynov pre sektory mimo obchodovania s emisiami (non-ETS) na Slovensku poklesnúť o 22,7 %. Podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na celkovej spotrebe by sa mal zvýšiť o 25 %, pričom pôvodný predpoklad z roku 2019 hovoril o 19-% zvýšení. Vyplýva to z aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu (INEKP) na roky 2021 - 2030, ktorý v stredu predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.



Ciele energetickej bezpečnosti boli pritom prepočítané podľa smernice Európskeho parlamentu a Európskej rady o energetickej efektívnosti a podľa nových referenčných hodnôt Európskej komisie publikovaných v júni tohto roka. Slovenský návrh aktualizácie INEKP by mal vychádzať z už schválených, respektíve pripravovaných strategických dokumentov.



"V procese prípravy boli oslovené aj dotknuté priemyselné a energetické podniky a ich profesijné združenia. K návrhu aktualizácie INEKP sa uskutočnila verejná konzultácia a v rámci regionálnej spolupráce na úrovni expertov aj stretnutie krajín Vyšehradskej štvorky a bilaterálne stretnutie s Rakúskom," špecifikuje predložený materiál. Kľúčovými pre dosiahnutie stanovených cieľov by mali byť najmä sektory priemyslu a budov.