< sekcia Ekonomika
Do roku 2030 musí byť železničná doprava vo verejnom záujme vysúťažená
Ministerstvo dopravy SR plánuje zverejnenie prvých oznámení o plánovaných súťažiach ešte v tomto roku a samotné vyhlásenie verejných súťaží v prvej etape koncom roka 2026.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 27. augusta (TASR) - Slovensko bude musieť v súlade s nariadením Európskej únie o liberalizácii trhu verejnej osobnej dopravy do roku 2030 vysúťažiť prevádzkovateľov všetkých železničných spojov. Vyplýva to z materiálu Liberalizácia dopravných služieb vo verejnom záujme na železničných a špeciálnych dráhach, ktorý v stredu zobrala na vedomie vláda.
Ministerstvo dopravy SR plánuje zverejnenie prvých oznámení o plánovaných súťažiach ešte v tomto roku a samotné vyhlásenie verejných súťaží v prvej etape koncom roka 2026. Víťazné spoločnosti by mali začať prevádzku na prvých tratiach od roku 2029.
Rezort rozdelil súťaže na jednotlivé trate do štyroch etáp. V prvej etape by sa mali vyberať dopravcovia na regionálnych tratiach napríklad v okolí Popradu, Trnavy, Zvolena či Žiliny, v druhej etape pribudnú súťaže na regionálne trate v Novohrade a Horehroní, ale tiež aj na rýchliky z Bratislavy do Banskej Bystrice a zo Zvolena do Košíc. V tretej etape by sa mali pridať súťaže na trate na Zemplíne, Ponitrí či v okolí Košíc a Nových Zámkov. Štvrtá etapa je vyhradená pre trať Bratislava - Dunajská Streda - Komárno.
„Cieľom liberalizácie je zvýšiť konkurenčný tlak na trhu vnútroštátnej železničnej dopravy za účelom zvýšenia a zlepšenia kvality služieb v osobnej železničnej doprave a zabezpečiť lepší pomer medzi kvalitou a cenou služieb vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave,“ uviedol rezort dopravy v materiáli.
Úspešným zavŕšením procesu liberalizácie trhu služieb osobnej železničnej dopravy možno očakávať prínosy v podobe zvýšenia efektívnosti železničného systému, zvýšenia úrovne poskytovaných služieb, vyššej flexibility, prechodu cestujúcej verejnosti z menej ekologického druhu dopravy na železničnú dopravu a s tým spojený pokles negatívnych externých nákladov dopravy.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) po rokovaní vlády spresnil, že v pôvodnom návrhu harmonogramu liberalizácie z roku 2022 mali byť najskôr súťažené lukratívne trate a regionálne, ktoré neprinášajú vyššie zisky, by zostali na štátneho dopravcu ZSSK.
„Nastavili sme to, myslím si, že tentokrát oveľa spravodlivejšie. To znamená ten, kto si zoberie atraktívnu trať aj prevádzku, tak bude musieť prevádzkovať k tomu aj menej atraktívnu trať,“ dodal Ráž.
Ministerstvo dopravy SR plánuje zverejnenie prvých oznámení o plánovaných súťažiach ešte v tomto roku a samotné vyhlásenie verejných súťaží v prvej etape koncom roka 2026. Víťazné spoločnosti by mali začať prevádzku na prvých tratiach od roku 2029.
Rezort rozdelil súťaže na jednotlivé trate do štyroch etáp. V prvej etape by sa mali vyberať dopravcovia na regionálnych tratiach napríklad v okolí Popradu, Trnavy, Zvolena či Žiliny, v druhej etape pribudnú súťaže na regionálne trate v Novohrade a Horehroní, ale tiež aj na rýchliky z Bratislavy do Banskej Bystrice a zo Zvolena do Košíc. V tretej etape by sa mali pridať súťaže na trate na Zemplíne, Ponitrí či v okolí Košíc a Nových Zámkov. Štvrtá etapa je vyhradená pre trať Bratislava - Dunajská Streda - Komárno.
„Cieľom liberalizácie je zvýšiť konkurenčný tlak na trhu vnútroštátnej železničnej dopravy za účelom zvýšenia a zlepšenia kvality služieb v osobnej železničnej doprave a zabezpečiť lepší pomer medzi kvalitou a cenou služieb vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave,“ uviedol rezort dopravy v materiáli.
Úspešným zavŕšením procesu liberalizácie trhu služieb osobnej železničnej dopravy možno očakávať prínosy v podobe zvýšenia efektívnosti železničného systému, zvýšenia úrovne poskytovaných služieb, vyššej flexibility, prechodu cestujúcej verejnosti z menej ekologického druhu dopravy na železničnú dopravu a s tým spojený pokles negatívnych externých nákladov dopravy.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) po rokovaní vlády spresnil, že v pôvodnom návrhu harmonogramu liberalizácie z roku 2022 mali byť najskôr súťažené lukratívne trate a regionálne, ktoré neprinášajú vyššie zisky, by zostali na štátneho dopravcu ZSSK.
„Nastavili sme to, myslím si, že tentokrát oveľa spravodlivejšie. To znamená ten, kto si zoberie atraktívnu trať aj prevádzku, tak bude musieť prevádzkovať k tomu aj menej atraktívnu trať,“ dodal Ráž.