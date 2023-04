Do rozpočtu Dolného Kubína pribudlo 1,6 milióna eur z rezervného fondu

Dolný Kubín 26. apríla (TASR) – Do tohtoročného rozpočtu mesta Dolný Kubín pripojili mestskí poslanci takmer 1,6 milióna eur z rezervného fondu. Finančné prostriedky budú smerovať do všetkých mestských častí Dolného Kubína.



"Okrem rozbehnutých investičných akcií, akými sú napríklad veľká rekonštrukcia križovatky pri obchodnom dome či materskej školy na Brezovci, chceme využiť finančné prostriedky na obnovu dopravnej infraštruktúry. Zároveň sme vyčlenili viac ako 600.000 eur na rekonštrukciu domu smútku," vysvetlil primátor Ján Prílepok. Pribudnúť by podľa jeho slov mali aj nové prvky na detských ihriskách.



V roku 2023 chce samospráva investovať viac ako 350.000 eur do opravy ciest a chodníkov. Ide o práce, ktoré sa dotknú viacerých miestnych komunikácií. "Na celoplošnú opravu asfaltového povrchu miestnej cesty na ulici MDD je vyčlenených 210.000 eur. Ďalších 60.000 eur pôjde na celoplošnú opravu pravostranného chodníka na ul. Medzihradská," povedal Prílepok.



Tento rok pribudnú nové prvky na detských ihriskách v Kňažej, Záskalí, na Banisku a na Matúškovej. Tiež chcú revitalizovať malé detské ihrisko pri bytovom dome na Dukelských hrdinov a vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebne povolenie na revitalizáciu parku Martina Kukučína v rozsahu spracovanej štúdie, doplnil zástupca primátora Matúš Lakoštík.



Mesto chce pokračovať aj v príprave projektových dokumentácií. Poslanci na to v rozpočte mesta vyčlenili 84.000 eur. Podľa Lakoštíka ide napríklad o komplexnú projektovú dokumentáciu na vybranú materskú škôlku v meste Dolný Kubín či vypracovanie auditu a projektovej dokumentácie na fotovoltiku na novú budovu mestského úradu a na Materskú školu Na Sihoti.