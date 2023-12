Do rozpravy ku konsolidačnému balíku sa ústne prihlásilo 28 poslancov

Bratislava 13. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili v stredu popoludní písomnú časť rozpravy k vládnemu konsolidačnému balíku, ktorá začala ešte v utorok (12. 12.) ráno a bolo do nej prihlásených 22 zákonodarcov. Do ústnej časti rozpravy sa následne prihlásilo ďalších 28 rečníkov.



V stredu majú zákonodarcovia rokovať až do polnoci. O 17.00 h hlasovať nebudú, rovnako ani vo štvrtok (14. 12.) o 11.00 h. Najbližšie hlasovanie o prerokovaných bodoch tak poslancov čaká až vo štvrtok o 17.00 h.



Po diskusii o balíku konsolidačných opatrení by mali poslanci dorokovať aj ďalšie zmeny, o ktorých rokujú v skrátenom legislatívnom konaní a ktoré už sú v druhom čítaní. Sú nimi novely kompetenčného zákona, zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, zákona odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve, zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme.



Po prerokovaní týchto piatich bodov má byť päťhodinová prestávka na rokovanie výborov. Následne by mala prísť na rad diskusia o štátnom rozpočte, ktorý v stredu doplnili do programu aktuálnej schôdze parlamentu.