Do rozpravy o konsolidačnom balíku sa ústne prihlásilo 21 poslancov

Bratislava 2. októbra (TASR) - Rozprava ku konsolidačnému balíku, do ktorej sa poslanci Národnej rady (NR) SR prihlásili písomne, sa v stredu dopoludnia skončila. Následne sa do nej ústne prihlásilo ešte 21 zákonodarcov. Parlament sa diskusii o balíku v druhom čítaní venuje už od utorka (1.10.) rána. Záverečné hlasovanie je naplánované na štvrtok (3.10.).



Balík sa skladá z dvoch legislatívnych návrhov. Väčšinu opatrení v objeme približne dve miliardy eur obsahuje návrh zákona, ktorým sa novelizujú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií. Ďalších takmer 700 miliónov eur by mala do rozpočtu priniesť nová daň, ktorú upravuje návrh zákona o dani z finančných transakcií. Rozprava o týchto dvoch návrhoch je zlúčená. Ministerstvo financií aj koaliční poslanci už avizovali viacero zmien oproti pôvodnému vládnemu návrhu, celková suma 2,7 miliardy eur by sa však meniť nemala.



Vďaka opatreniam má deficit verejných financií budúci rok klesnúť na 4,7 % z tohtoročných necelých 6 % hrubého domáceho produktu (HDP). Súčasťou konsolidácie je napríklad zvýšenie základnej sadzby dane z pridanej hodnoty z 20 % na 23 %, pokles jej zníženej sadzby z 10 % na 5 %, ale aj zavedenie novej 19 % sadzby na niektoré položky. Zvýšiť sa má aj daň z príjmu právnických osôb od určitej výšky príjmu firiem. Upraviť sa má takisto nárok na daňový bonus na dieťa či tzv. rodičovský dôchodok.