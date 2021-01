Do skríningového testovania sa chce zapojiť aj Nexis Fibers

Humenné 18. januára (TASR) – Zapojiť sa do vládou schváleného skríningového testovania by sa chcel aj humenský výrobca priemyselných vláken, spoločnosť Nexis Fibers. Chystá sa preto osloviť v tejto súvislosti zástupcov priemyselného parku, samosprávy a zdravotníkov. Uskutočniteľnosť zámeru však bude závisieť od úplného znenia vyhlášky, ktorá podrobnosti celoplošného testovania ozrejmí.



"Vo vedení podniku vnímame potrebu pravidelného testovania svojich zamestnancov veľmi pozitívne," uviedol pre TASR výkonný riaditeľ spoločnosti Ján Kučeravý. Spoločnosť svojich približne 400 zamestnancov dosiaľ testovala len náhodne. Pomocou 163 IgG/IgM rýchlotestov, ktoré v podniku od októbra vykonali, zachytili ôsmich pozitívnych pracovníkov.



Aj keď Nexis v súvislosti s druhou vlnou pandémie výpadok zamestnancov výrazne nepociťuje, podnikové komunitné testovanie by spoločnosť privítala. "Nakoľko však takéto testovanie nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, plánujeme osloviť vedenie priemyselného parku, primátora mesta Humenné a našich obvodných lekárov so žiadosťou o súčinnosť," priblížil Kučeravý. Stále sú však podľa neho nejasné otázky týkajúce sa logistiky dodávania testov, spôsobu vydávania certifikátov pre testovaných zamestnancov či likvidácie biologického odpadu. "Budeme si musieť pravdepodobne počkať na úplné znenie vyhlášky," uzavrel.