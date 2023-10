Do skupinového nákupu tepelných čerpadiel sa zaregistrovalo 360 ľudí

Poprad 15. októbra (TASR) - Do skupinového nákupu tepelných čerpadiel, ktorý organizuje Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) so sídlom v Poprade, sa zaregistrovalo už 360 spotrebiteľov. Informovala o tom projektová manažérka združenia Petra Čakovská. Výhody projektu môžu využiť aj ďalší, registrácia je bezplatná do konca októbra.



Na výzvu organizácie, aby dodávatelia v rámci skupinového nákupu ponúkli spotrebiteľom výhodnejšie podmienky na nákup a inštaláciu tepelných čerpadiel, reagovalo niekoľko spoločností. Dve vybrané ponuky sú od mája k dispozícii spotrebiteľom, tí sa môžu registrovať na stránke www.spolocnenakupy.sk. "Zástupcovia dodávateľa zrealizovali už viac ako 90 obhliadok. V nákupe sú k dispozícii len tepelné čerpadlá, ktoré dosiahli dostatočne vysoký počet bodov v nezávislých spotrebiteľských testoch," upozornila Čakovská.



Zdôraznila, že investícia do tepelného čerpadla môže znížiť účty za vykurovanie. Kolektívny nákup s inštaláciou pre domácnosti je určený majiteľom rodinných domov z celého Slovenska. "Vďaka zapojeniu väčšej skupiny spotrebiteľov môžeme pre nich zabezpečiť výhodnejšiu ponuku produktov a technológií, ktoré im pomôžu znížiť účty za energie zlepšením energetickej efektívnosti a komfortu ich domov," objasnila Čakovská. Po vyplnení dotazníka na spomínanej stránke si majitelia dohodnú obhliadku a následne sa rozhodnú, či s ním zmluvu na dodanie a inštaláciu tepelného čerpadla uzatvoria alebo nie.



Tepelné čerpadlo dokáže plnohodnotne nahradiť plynový kotol a jeho prevádzkové náklady môžu byť veľmi nízke. Táto technológia tiež pomáha podľa S.O.S. dekarbonizovať životné prostredie a znižuje závislosť od plynu. "Využíva obnoviteľnú či odpadovú energiu a v slovenských podmienkach dokáže vyprodukovať až o štvrtinu menej emisií na jednu kilowatthodinu (kWh) tepla v porovnaní s plynovým kotlom. Za určitých podmienok dokáže z jednej kW elektrickej energie vyrobiť tri až štyri kW tepla a 75 % tepelnej energie pritom prenáša z okolitého prostredia a len 25 % z elektrickej siete," vysvetlila projektová manažérka.



Skupinové nakupovanie výrobkov a služieb je pravidelnou aktivitou mnohých európskych spotrebiteľských organizácií. Podľa Čakovskej prináša mnoho výhod a benefitov pre združených spotrebiteľov a podporuje ho Európska komisia. Spoločný nákup sa uskutočňuje v rámci projektu CLEAR-X, ktorý je financovaný z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020.