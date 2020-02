Do služby Street View pribudli aj Zbojnícka a Téryho chata

Vysoké Tatry 6. februára (TASR) - Pri príležitosti 15. výročia Máp Google bola táto internetová služba obohatená o ďalšie turistické destinácie Slovenska v rámci služby Street View. So špeciálnym fotoaparátom zavítali na Zbojnícku a Téryho chatu, ktoré sú jedny z najvyššie položených vysokohorských chát. „Možno by sme sa mali obávať, že sa tradičné ciele turistiky stanú dosiahnuteľné z kresla. Napriek tomu sme na vytvorenie ich Street View zobrazenia ochotne dali súhlas. Umožní to virtuálne zájsť si na chatu aj ľuďom, ktorí majú zdravotný hendikep alebo vyšší vek,“ skonštatoval Peter Dragúň, predseda Klubu slovenských turistov (KST).



Upozornil na to, že pre mladých a zdravých je to zároveň lákavá upútavka na krásne scenérie, za ktorými sa oplatí stúpať tých niekoľko stoviek výškových metrov. „Pritom sa reálne spotia a na chate si môžu dať reálnu šálku voňavého čaju,“ upozornil Dragúň. Dodal, že zobrazenie obidvoch chát v rámci Street View zachytáva krásu veľhôr, ako aj samotné chaty a ich okolie. Nasnímať sa ich podarilo práve vďaka spolupráci KST a horolezeckého spolku James.



Od svojich počiatkov v roku 2005 prešli Mapy Google dlhú cestu. Spoločnosť odvtedy zmapovala viac ako 220 krajín a teritórií a ľudia prejdú denne touto službou vyše miliardy kilometrov. V rámci máp sú dostupné aj informácie, hodnotenia a recenzie o 200 miliónoch firiem, reštaurácií a kaviarní po celom svete. Prispievajú aj samotní používatelia, o čom svedčí aj viac ako 20 miliónov príspevkov denne od aktualizácie máp cez hodnotenia až po fotky. Služba Street View vznikla v roku 2007 a v súčasnosti majú používatelia možnosť virtuálne navštíviť väčšinu slovenských miest, viaceré hrady a zámky či národné parky. Snímky pravidelne aktualizujú.