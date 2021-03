Do sociálnych služieb investuje TSK tento rok viac ako 1,8 milióna eur

Trenčín 2. marca (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) investuje v tomto roku do zariadení sociálnej starostlivosti viac ako 1,8 milióna eur. Informovala o tom Beáta Tichá, poverená riadením odboru investícií a vnútornej prevádzky Úradu TSK.



Najväčší objem financií, takmer 584.000 eur, investuje kraj do Centra sociálnych služieb (CSS) Jesienka v Myjave, kde plánuje zrekonštruovať pavilón B a vonkajší vodovod, kanalizáciu a teplovody. Modernizácia bude pozostávať z výmeny okien a dverí, zateplenia celého objektu aj strechy budovy či novej elektroinštalácie a osvetlenia. Opravou vodovodu, kanalizácie a teplovodov sa odstráni havarijný stav.



„Z dôvodu zabezpečenia ochrany CSS Kolonka v Púchove pred požiarmi investuje župa ďalších viac ako 529.000 eur do protipožiarnej bezpečnosti a prístavby evakuačného výťahu k budove zariadenia. Ďalšou investičnou akciou kraja v oblasti sociálnych služieb bude rekonštrukcia technológie kotolne v CSS Nádej Dolný Lieskov v Považskobystrickom okrese za 190.000 eur,“ doplnila Tichá.