< sekcia Ekonomika
Do Španielska v máji prišlo rekordných 10,3 milióna turistov
Najobľúbenejšou španielskou turistickou destináciou v máji bolo Katalánsko, kam smerovalo 21,1 % všetkých návštevníkov.
Autor TASR
Madrid 2. júla (TASR) - Španielsko v máji navštívilo približne 10,3 milióna zahraničných turistov, čo bolo o 9,5 % viac ako v rovnakom mesiaci minulého roka. Zároveň išlo o nový rekordný počet zahraničných návštevníkov v krajine počas mája. Najviac turistov opäť prišlo z Veľkej Británie. Ich počet medziročne stúpol o 6,1 % na 2,2 milióna. Z Francúzska a Nemecka prišlo zhodne po 1,3 milióna návštevníkov. Počet Francúzov medziročne vzrástol o 11,1 % a počet Nemcov sa zvýšil o 9 %. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil španielsky štatistický úrad INE. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Takmer 5,4 milióna zahraničných turistov sa v máji v Španielsku ubytovalo na štyri až sedem nocí, čo je najbežnejšia dĺžka pobytu. Počet týchto turistov v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška vzrástol o 14,1 %. Počet jednodňových návštevníkov krajiny sa zvýšil o 2,7 %, ale počet turistov s pobytom dlhším ako 15 nocí sa znížil o 3,7 %.
Najobľúbenejšou španielskou turistickou destináciou v máji bolo Katalánsko, kam smerovalo 21,1 % všetkých návštevníkov. Nasledovali Baleárske ostrovy s podielom 20,6 % a Andalúzia (15,9 %).
Od začiatku tohto roka do záveru mája do Španielska prišlo 36,8 milióna zahraničných návštevníkov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka išlo o rast o 5 %.
Takmer 5,4 milióna zahraničných turistov sa v máji v Španielsku ubytovalo na štyri až sedem nocí, čo je najbežnejšia dĺžka pobytu. Počet týchto turistov v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška vzrástol o 14,1 %. Počet jednodňových návštevníkov krajiny sa zvýšil o 2,7 %, ale počet turistov s pobytom dlhším ako 15 nocí sa znížil o 3,7 %.
Najobľúbenejšou španielskou turistickou destináciou v máji bolo Katalánsko, kam smerovalo 21,1 % všetkých návštevníkov. Nasledovali Baleárske ostrovy s podielom 20,6 % a Andalúzia (15,9 %).
Od začiatku tohto roka do záveru mája do Španielska prišlo 36,8 milióna zahraničných návštevníkov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka išlo o rast o 5 %.