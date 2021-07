Do spustenia zálohovania PET fliaš a plechoviek ostáva šesť mesiacov

3 jednoduché kroky

1. Priniesť – prázdne a nepoškodené obaly prinesieme do obchodov

2. Vložiť – fľaše a plechovky vhodíme do pripravených recyklomatov

3. Zobrať – recyklomat vyráta výšku zálohy, ktorú si odnesieme

Na čo si dať pozor?

• Fľaše a plechovky musia ostať nepoškodené

• Obaly sa odovzdávajú prázdne

• Etiketa musí byť čitateľná

Bratislava 1. júla (OTS) - 1. január 2022 je dátum, ktorý výrazným spôsobom zmení náš pohľad na hodnotu plastových fliaš a plechoviek. Už o šesť mesiacov sa začína nová etapa slovenského hospodárstva. Slovensko sa tak stane prvou krajinou v regióne, ktorá spustí systém zálohovania.O spustení zálohovania jednorazových obalov sa hovorí dlhodobo. Desiatky krajín po celom svete už dnes fungujú systémom, v ktorom ľudia dostávajú za odovzdanú plastovú fľašu či plechovku vratnú zálohu. Po dlhých mesiacoch príprav sa k tomuto kroku odhodlalo aj Slovensko ako prvá z krajín regiónu. A podľa prijatého zákona sa všetko začne už 1.1.2022.Budeme si zvykať na nový systém, ktorý prinesie malé zmeny prakticky pre každú domácnosť. Cieľom Európskej únie, ale aj našich zákonodarcov, je totiž dostať sa na úroveň zálohovania 90 % všetkých vyrobených obalov. To znamená, že každý človek by mal odovzdať 9 z 10 použitých plastových fliaš či plechoviek.,“ vraví, konateľ spoločnosti TOMRA Collection Slovakia Práve TOMRA, ako globálny líder v oblasti zálohovania a recyklácie, pôsobí v prebiehajúcich prípravách ako kľúčový spoločník pre obchodníkov na slovenskom trhu. Tí musia zabezpečiť, aby sa v ich obchodoch o šesť mesiacov spustilo zálohovanie bez problémov a zdržaní.,“ tvrdí. Recyklomaty, ktoré od nového roka nájdeme v mnohých obchodoch po celom Slovensku, poslúžia nám všetkým ako pomôcka. Budeme do nich vkladať prázdne PET fľaše a plechovky a následne si vyzdvihneme vratnú zálohu, ktorej výšku recyklomat vypočíta.Odborníci zo sveta zálohovania upozorňujú, že pri vracaní jednorazových obalov musíme myslieť na niekoľko zásad. Budú platiť podobné pravidlá, aké už poznáme zo zálohovania sklenených pivných fliaš. „“ vysvetľujeZálohovanie vzniklo ako nápad, ktorý povedie k čistejšiemu životnému prostrediu a udržateľnosti. Okrem nášho správania v obchodoch zmení aj fungovanie spracovávania odpadov. Zároveň vznikne možnosť využiť už použité obaly opätovne, a to rôznorodo.“ uzatvára