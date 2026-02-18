< sekcia Ekonomika
Do štátneho nájomného bývania môžu subjekty kolektívneho investovania
Umožní to návrh úpravy kritérií výberu investičných partnerov, ktorý Ministerstvo dopravy (MD) SR predložilo v stredu do medzirezortného pripomienkového konania.
Autor TASR
Bratislava 18. februára (TASR) - O pozíciu investičného partnera v systéme štátom podporovaného nájomného bývania sa budú môcť uchádzať aj subjekty kolektívneho investovania. Umožní to návrh úpravy kritérií výberu investičných partnerov, ktorý Ministerstvo dopravy (MD) SR predložilo v stredu do medzirezortného pripomienkového konania na základe zákona o štátnej podpore nájomného bývania.
Navrhovaná zmena nadväzuje na novelu zákona o štátnej podpore nájomného bývania, ktorú Národná rada SR schválila v rámci zmien zákona o bankách s viacerými nesúvisiacimi prílepkami 12. februára.
Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) predkladá návrh kritérií výberu investičných partnerov vláde. Aktuálne platné kritériá na výber investičných partnerov schválila vláda 13. novembra 2024.
Pripomienkové konanie k návrhu úpravy kritérií výberu investičných partnerov je plánované v skrátenej lehote do 24. februára. Ministerstvo dopravy to zdôvodnilo potrebou akcelerácie systému štátom podporovaného nájomného bývania prostredníctvom rozšírenia možných investičných partnerov.
Podľa jedného z 11 kritérií záujemca o získanie pozície investičného partnera vrátane ovládajúcej právnickej osoby má byť vlastníkom aspoň 1000 bytov využívaných na nájomné bývanie v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie. Tieto byty sa môžu nachádzať aj v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vo Švajčiarsku. Zároveň má preukázať hodnotu vlastného imania aspoň 100 miliónov eur nepretržite minimálne za posledné tri finančné roky.
AŠPNB má v súčasnosti štyroch investičných partnerov, ktorými sú Kooperativa poisťovňa - Vienna Insurance Group, Slovak Affordable Living, BWSG a Hestia. Aktuálne rokuje s ďalšími dvoma možnými partnermi. „Je to polooficiálne, žiadosť sme dostali od podielového fondu 365.invest. Určite to ohlásime čoskoro,“ potvrdila generálna riaditeľka AŠPNB Eva Lisová. Podľa nej do systému štátneho nájomného bývania by mal vstúpiť aj ďalší podielový fond.
„Presne preto sme museli nastaviť zmenu zákona a minulý týždeň bol schválený prílepok v rámci zákona o bankách, kde sme už v rámci investičných partnerov doplnili aj možnosť zapojenia podielových fondov, ktoré sú spravované správcovskou spoločnosťou. Sú to veľké fondy a je veľká škoda, že sa nemohli pôvodne zapojiť do systému,“ priblížila Lisová.
