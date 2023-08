Do štátneho rozpočtu pribudlo po kontrole daňovníkov 1,1 milióna eur

Bratislava 16. augusta (TASR) - Počet prípadov daňových subjektov, ktoré si nesprávne uplatnili zníženú sadzbu dane z príjmov právnických osôb (DPPO) vo výške 15 %, klesol po preventívnych kontrolách o polovicu. Finančná správa (FS) týmto krokom dodatočne získala do štátneho rozpočtu 1,1 milióna eur. Informovala o tom v stredu hovorkyňa FS Martina Rybanská.



FS preverovala použitie zníženej sadzby dane vo výške 15 % z príjmov právnických osôb a uplatňovanie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období za zdaňovacie obdobie 2021. S cieľom pomôcť daňovníkom vyhnúť sa chybám uskutočnila FS preverovanie ešte pred podávaním daňových priznaní za rok 2022.



"Celkovo identifikovala 288 prípadov porušení s dodatočne priznanou daňou v sume 1,1 milióna eur. Zároveň sa ukazuje, že preventívne kontroly majú pre štát význam. Vedú najmä k správnemu vypĺňaniu daňových priznaní, ale aj k dodatočným zdrojom do štátneho rozpočtu," doplnila Rybanská.



V porovnaní s preverovaním rovnakých pochybení za predchádzajúce zdaňovacie obdobie došlo k poklesu identifikovaných prípadov s porušením o 50 %. Prejavilo sa to aj v poklese dodatočne dorubenej dane o 1,3 milióna eur.



Kontrolóri identifikovali v prípade zníženej daňovej sadzby DPPO 169 daňovníkov, ktorí neoprávnene aplikovali v daňovom priznaní 15 % zníženú sadzbu. Celková dodatočná daň pri aplikovaní správnej sadzby predstavovala 357.000 eur. V porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím sa znížil počet daňovníkov s nesprávnou sadzbou o 56 %.



"V prípade nesprávne uplatnenej daňovej straty bolo identifikovaných 119 daňovníkov s celkovým objemom dodatočne priznanej dane 782.000 eur. Oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu to znamená pokles o 39 % daňovníkov," uzavrela Rybanská.