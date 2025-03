Do súťaže DPMK na nákup 15 jazdených autobusov sa nikto neprihlásil

Košice 17. marca (TASR) - Do verejného obstarávania Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) na nákup 15 jazdených autobusov sa neprihlásil žiaden uchádzač. Súťaž tak zrušia. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Prítomní členovia komisie overili, že v rámci uvedeného obstarávania neboli v IS EVO (informačnom systéme elektronického verejného obstarávania, pozn. TASR) predložené žiadne ponuky," uvádza sa v zápise z otvárania ponúk. Preto tak nevybrali víťaza.



Verejné obstarávanie na nákup záložných vozidiel pre mimoriadne udalosti vyhlásil DPMK v úvode februára. Predpokladaná hodnota zákazky bola viac ako 1,66 milióna eur bez DPH. Financovanie malo byť zabezpečené formou lízingu. Zákazka zahŕňala nákup 15 mestských, 18 metrov dlhých nízkopodlažných autobusov na dieselový pohon. Každý autobus tvoril samostatnú časť predmetu zákazky, pričom predpokladaná hodnota jedného bola necelých 111.000 eur bez DPH.



DPMK v súťažných podkladoch uviedol, že pre nákup jazdených autobusov sa rozhodol "z dôvodu finančných a časových možností obstarávateľa a hlavne z dôvodu kontinuity zabezpečovania verejnej mestskej dopravy do času, kým nebudú dodané nové autobusy, ako aj z dôvodu zabezpečenia dopravy v prípade mimoriadneho, respektíve krízového stavu."