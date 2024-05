Do súťaže Slovenská pivná korunka sa zapojil najvyšší počet pivovarov

Bratislava 23. mája (TASR) - Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS) vo štvrtok večer udelilo ocenenia v najväčšej anonymnej degustačnej súťaži Slovenská pivná korunka (SPK). Do 17. ročníka sa prihlásilo až 39 pivovarov, ktoré prezentovali rekordných 203 súťažných vzoriek. Informoval o tom Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ SZVPS, ktoré je organizátorom súťaže.



"Rekordný počet pivovarov a prihlásených pív ukazuje energiu slovenských pivovarov nielen prinášať na trh novinky, ale aj neustále pracovať na zvyšovaní kvality slovenského piva. Podľa odbornej poroty totiž kvalita vzoriek medziročne výrazne vzrástla. Slovenské pivo tento rok oslavuje 750 rokov od prvej zmienky v uhorských kronikách, jeho história je však oveľa dlhšia. Sme presvedčení, že popularitu si tento kvasený, prírodne vyrábaný nápoj z lokálnych surovín, či už v alkoholickej alebo nealkoholickej verzii, zachová aj do budúcnosti. Variť kvalitné pivo totiž nie je len majstrovstvo, ale aj umenie a najmä láska k remeslu. Pivo je totiž najzložitejší nápoj na výrobu vôbec," povedal Machalík.



V kategórii Svetlých pív, ktoré majú spotrebitelia vo veľkej obľube, sa podľa Machalíka najlepšou filtrovanou desiatkou stal vyhniansky Steiger 10 % a medzi filtrovanými dvanástkami bol jednotkou hurbanovský Zlatý Bažant 12 %. Zlatá korunka za najlepšiu Svetlú nefiltrovanú spodne kvasenú desiatku putovala do Holíčskeho pivovaru Wywar za ich Jozefa II. Víťazom medzi nefiltrovanými dvanástkami sa stal 12-stupňový Pánko z popradského Minipivovaru Tatras.



Machalík upozornil, že najviac ocenení si spomedzi veľkých pivovarov odniesol Heineken Slovensko, a. s., z remeselných pivovarov sa víťazom v počte ocenení stal Minipivovar Tatras.



Ani na udeľovaní cien 17. ročníka Slovenskej pivnej korunky podľa Machalíka nechýbalo symbolické poďakovanie osobnostiam sektora za celoživotný prínos. Ocenenie Osobnosť pivovarníctva a sladovníctva si tento rok odniesli Ján Píry, Ivan Čižmárik a Miloš Kováč za prínos pivovarníctvu a pivnej kultúre na Slovensku.



Machalík dodal, že záštitu nad podujatím prevzali Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Ministerstvo hospodárstva SR. Odborným garantom bol tento rok Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave.