Do systému štátom podporovaného bývania vstupuje investičný partner
Bratislava 6. mája (TASR) - Realitný fond správcovskej spoločnosti 365.invest sa stane piatym investičným partnerom v systéme štátom podporovaného nájomného bývania. V dlhodobom horizonte plánuje postaviť, nadobudnúť a prevádzkovať na Slovensku minimálne 3000 nových bytov. Vyplýva to z návrhu investičnej zmluvy, ktorý v stredu schválila vláda.
„Navrhovaný investičný partner splnil všetky kritériá výberu investičných partnerov,“ píše sa v materiáli, ktorý Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) predložila prostredníctvom svojho zakladateľa Ministerstva dopravy SR.
Vláda zároveň schválila návrh dodatkov k investičným zmluvám medzi AŠPNB a investičnou spoločnosťou Hestia SICAV a medzi AŠPNB a Slovak Affordable Living SICAV. Dodatkami sa majú do zmlúv premietnuť zmeny kritérií výberu investičných partnerov, ktoré vláda schválila vo februári tohto roka. Požiadavka minimálnej čistej hodnoty aktív investičného partnera sa vtedy znížila z pôvodných 100 miliónov eur na 50 miliónov eur.
Agentúra má v súčasnosti štyroch investičných partnerov, ktorými sú Kooperativa poisťovňa - Vienna Insurance Group, Slovak Affordable Living SICAV, BWSG a Hestia SICAV. Dlhodobou ambíciou AŠPNB je zabezpečiť postavenie 100.000 nájomných bytov.
