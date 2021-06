Výstavba Nord Stream 2 je takmer u konca, zostáva len 100 kilometrov

Moskva 3. júna (TASR) - Plynovod Nord Stream 2 po dne Baltského mora je takmer hotový. Do ukončenia výstavby zostáva už len 100 kilometrov. Uviedla to vo štvrtok ruská tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na ministra energetiky Alexandra Novaka.



„Dúfame, že stavebné práce na Nord Stream 2 budú hotové do konca tohto roka,“ povedal Novak novinárom o pokroku pri výstavbe potrubia, ktoré umožní Rusku prepraviť viac plynu do západnej Európy, pričom obíde Ukrajinu.



USA minulý mesiac upustili od sankcií proti spoločnosti stojacej za ropovodom do Nemecka, čo je krok, ktorý ostro kritizujú odporcovia projektu v americkom Kongrese, ale Kremeľ ho privítal.



Nemecká environmentálna skupina Deutsche Umwelthilfe však v stredu (2. 6.) uviedla, že na základe rozhodnutia nemeckého ústavného súdu požiadala o zrušenie stavebného povolenia a povolenia na prevádzku plynovodu Nord Stream 2 z dôvodu ochrany podnebia.



Ústavný súd totiž začiatkom tohto mesiaca prinútil Nemecko, aby sprísnilo svoje klimatické zákony po tom, čo žalobcovia vrátane obyvateľov ostrov v Severnom mori pre obavy zo stúpajúcej hladiny morí napadli nemecký klimatický zákon z roku 2019.



Projekt Nord Stream 2 na čele s ruským energetickým gigantom Gazprom, na ktorom sa podieľajú aj partnerské firmy zo Západu, má za cieľ dodávať ruský plyn do Nemecka. Washington bol dlho proti nemu a argumentoval, že to nebezpečne zvýši vplyv Moskvy v regióne.



Plynovod obíde Ukrajinu a potenciálne pripraví Kyjev o lukratívne príjmy z tranzitu v čase, keď sú jeho vzťahy s Moskvou napäté, hoci Kremeľ tvrdí, že Ukrajinu bude naďalej využívať ako tranzitnú krajinu na prepravu plynu.