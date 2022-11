Do USA sa vrátil cestovný zhon spojený s Dňom vďakyvzdania

Washington 22. novembra (TASR) - Do Spojených štátov sa tento rok vrátil cestovný zhon spojený s Dňom vďakyvzdania. Dopyt po leteckej doprave dosahuje úrovne, aké USA už pár rokov nezažili. Nezastavili ho ani obavy z inflácie. Ľudia sa po dvoch rokoch obmedzení spojených s pandémiou ochorenia COVID-19 chcú opäť stretnúť s blízkymi a užiť si trochu "normálnosti". TASR o tom informuje na základe správy AP.



Zmena zvykov v rámci práce však môže rozptýliť davy a zmierniť zvyčajný stres spojený s cestovaním na sviatky. Podľa expertov mnohí ľudia vyrazia na cestu skôr alebo sa vrátia domov neskôr ako v minulosti, pretože budú niekoľko dní pracovať na diaľku.



Najrušnejšími dňami z hľadiska cestovania počas týždňa, v ktorom sa oslavuje Deň vďakyvzdania, sú zvyčajne utorok, streda a nedeľa po sviatku. Tento rok Federálny úrad pre letectvo (FAA) očakáva, že utorok bude najrušnejším dňom s približne 48.000 plánovanými letmi.



Úrad pre bezpečnosť dopravy (TSA) zase informoval, že v pondelok (21.11.) skontroloval viac ako 2,6 milióna cestujúcich, čím prekonal pondelok pred Dňom vďakyvzdania v roku 2019, keď skontroloval 2,5 milióna ľudí. Podobná situácia bola aj v nedeľu (20.11.), keď počet cestujúcich na letiskách pred nadchádzajúcim sviatkom bol vyšší ako pred pandémiou.



"Ľudia cestujú v rôzne dni. Nie každý cestuje v stredu (23.11.) večer," povedala Sharon Pinkertonová, viceprezidentka skupiny aerolínií Airlines for America. "Ľudia si rozložili cestovanie na celý týždeň, čo pomôže zabezpečiť hladšiu prevádzku," dodala.



Experti odhadujú, že 54,6 milióna ľudí v USA precestuje tento týždeň aspoň 50 míľ (80,47 kilometra) od domova, čo bude o 1,5 % viac ako v minulom roku na Deň vďakyvzdania a len o 2 % menej ako v roku 2019. Podľa americkej automobilovej asociácie AAA takmer 49 miliónov z nich bude cestovať autom a ďalších zhruba 4,5 milióna ľudí v čase od stredy do nedele (27.11.) poletí.



Americké letecké spoločnosti majú problém držať krok s dopytom, pretože počet cestujúcich tento rok prudko vzrástol, ale chýbal personál, a nielen aerolíniám, ale aj letiskám.



"Mali sme náročné leto," povedala Pinkertonová, ktorej skupina zastupuje veľké letecké spoločnosti ako American United a Delta Air Lines. Verí však, že všetko dobre dopadne, keďže letecké spoločnosti už najali tisíce ľudí.



Napriek tomu aerolínie v USA plánujú tento týždeň prevádzkovať o 13 % menej letov ako počas týždňa vďakyvzdania v roku 2019. Dôvodom sú pretrvávajúce problémy s nedostatkom personálu v oblasti riadenia letovej prevádzky, najmä na Floride, ktorá je hlavnou dovolenkovou destináciou. Ale zároveň vďaka nasadeniu väčších lietadiel klesne počet sedadiel len o 2 %.



V každom prípade letiská v USA budú tento týždeň rušnejšie ako minulý rok a očakáva sa, že počet cestujúcich bude približne rovnaký ako v roku 2019.



Úrad pre bezpečnosť dopravy uviedol, že doposiaľ najrušnejším dňom v histórii TSA bola nedeľa po Dni vďakyvzdania v roku 2019, keď na kontrolných stanovištiach preverili takmer 2,9 milióna cestujúcich.



(1 míľa = 1,609344 kilometra)