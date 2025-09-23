Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Do veterinárnej starostlivosti sa má zaviesť elektronická komunikácia

Na snímke kravy. Foto: TASR - Ján Krošlák

Vládny návrh poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.

Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Povinnosť elektronickej komunikácie medzi podnikateľmi a príslušnými orgánmi veterinárnej a potravinovej správy a úradnej kontroly potravín má zaviesť novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Vládny návrh poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.

Cieľom právnej normy je podľa agrorezortu upraviť implementačné opatrenia na zavedenie komplexného informačného veterinárneho a potravinového systému v podobe výstupov z dvoch projektov, a to „Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR“ a „Zlepšenia eGov služieb ŠVPS SR“.

Návrh podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) reflektuje na základné potreby zmien a doplnení, ktoré si vyžaduje implementácia predmetných projektov, a to najmä ustanovenie povinnosti elektronickej komunikácie fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb vo vzťahu k príslušným orgánom veterinárnej a potravinovej správy a úradnej kontroly potravín prostredníctvom komplexného veterinárneho a potravinového informačného systému vedeného ŠVPS, vedenie a zverejňovanie zoznamov schválených a registrovaných prevádzkarní, zariadení, činností, chovov a úpravu poskytovania osobných údajov.

Príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy nebudú podľa návrhu musieť vykonávať tzv. kontroly na mieste chovných zariadení pred ich registráciou a zrušia sa súvisiace správne poplatky. Novela upravuje aj elektronizáciu systému schvaľovania veterinárnych lekárov na maloobchodný predaj veterinárnych liekov.
