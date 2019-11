Do vozového parku SAD Prešov pribudlo desať nových autobusov

Prešov 20. novembra (TASR) – Desať nových autobusov v celkovej hodnote 1,5 milióna eur pribudlo vo vozovom parku SAD Prešov. Vybavené sú moderným informačno-komunikačným a tarifným systémom, ktorý disponuje aj čítačkou na platbu bankomatovou kartou.



Podľa riaditeľa spoločnosti SAD Prešov, a.s. Jozefa Kičuru stál jeden autobus 150.000 eur. Celková investícia predstavuje 1,5 milióna eur, na ktorú prispel aj Prešovský samosprávny kraj (PSK) v rámci zmluvy o službách vo verejnom záujme pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy.



"Tieto autobusy znížia vekový priemer našich autobusov, ktorý je osem rokov. Sú vybavené bezpečnostnými pásmi, wifi systémom a kamerami, ktoré zabezpečia bezpečnosť cestujúcich, ako aj našich vodičov v prípade napadnutia, " uviedol Kičura.



Každý autobus je vybavený motorom spĺňajúcim najvyššiu emisnú normu Euro 6. Vozidlo je dvojdverové s celkovou dĺžkou 10,6 metra. Má 41 miest na sedenie a 19 miest na státie. Okrem toho disponuje novým informačno-komunikačným a tarifným systémom. Ten pozostáva z palubného počítača, tlačiarne cestovných lístkov, čítačky bezkontaktných čipových kariet, čítačky bankomatových kariet a čítačky 2D kódu, komunikačnej jednotky, podstavy a softvéru palubného počítača. Súčasťou zostavy je aj vozidlový kamerový systém a wifi. Čítačky na platbu bankomatovou kartou nie sú namontované len v nových autobusoch, ale vo všetkých autobusoch dopravcu SAD Prešov.



"Nové autobusy pravidelne prichádzajú do SAD Prešov, čomu sa tešíme, lebo ľudia chcú cestovať kvalitnými dopravnými prostriedkami, aby v zime boli vykúrené, v lete vychladené. Tieto autobusy navyše sú vybavené aj modernou technológiou, čiže spĺňajú najvyššie emisné kvality a kritériá. Spôsob cestovania bude omnoho jednoduchší, keďže v autobusoch je aj wifi pripojenie. V týchto autobusoch sa dá platiť bankomatovou kartou, čipovou kartou a je tu tlačiareň na výdaj cestovných lístkov. Cestovanie po Prešovskom a Košickom kraji sa stáva o to jednoduchším, keďže máme spoločné cestovné v rámci integrovaného dopravného systému," doplnil predseda PSK Milan Majerský.



Zavedenie možnosti platby kartou v autobusoch má podľa Majerského za cieľ, aby ľudia nemuseli zbytočne čakať v autobuse, kým nastúpia všetci cestujúci v súvislosti so zdĺhavým platením mincami.



Vozový park SAD Prešov bol obnovený naposledy vlani v decembri, kedy dopravcovi pribudlo šesť vozidiel – päť na prímestskú dopravu a jedno na medzinárodnú diaľkovú dopravu v celkovej hodnote viac ako jeden milión eur. Aktuálne má SAD Prešov 203 autobusov. Od začiatku roka do konca októbra spoločnosť dosiahla tržby a výnosy vo výške viac ako 14,4 milióna eur a prepravila viac ako 8,5 milióna cestujúcich.