Do všeobecnej pokladničnej správy pôjde 7,726 miliardy eur

Bratislava 14. októbra (TASR) – Štátny rozpočet bude v oblasti financií v roku 2023 rozdeľovať prostriedky vo výške 9,402 miliardy eur, čo je o 21 % viac ako v aktuálne platnom rozpočte na tento rok. Jednoznačne najväčší podiel z tohto balíka, a to 7,726 miliardy eur, je naplánovaný do Všeobecnej pokladničnej správy (VPS). Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025, ktorý v piatok schválila vláda. Ide o viac ako pätinu z celkových naplánovaných výdavkov štátneho rozpočtu.



Druhou najväčšou položkou v kapitole Financie je transfer pre Exportno-importnú banku vo výške 970 miliónov eur a treťou sú náklady Finančnej správy SR vo výške 408 miliónov eur. Na informačné systémy riadenia verejných financií naplánovalo Ministerstvo financií (MF) SR 135 miliónov eur a inštitucionálna podpora a kontrola by mala stáť takmer 107 miliónov eur.



Výdavky v oblasti Financie v časti Všeobecná pokladničná správa sú podľa MF na rok 2023 ovplyvnené najmä rozpočtovaním rezervy v kapitole VPS na kompenzačné opatrenia súvisiace s rastom cien energií v sume 940 miliónov eur. Ďalšiu rezervu v objeme 891 miliónov eur si MF vytvorilo na riešenie vplyvov legislatívnych zmien.



Po rezervách sú druhým najväčším balíkom v časti Všeobecnej pokladničnej správy výdavky na finančné vzťahy súvisiace s rozpočtom EÚ vo výške 1,533 miliardy eur.



Výrazný nárast výdavkov očakáva MF pri správe štátneho dlhu. Tie by mali vzrásť z aktuálnych 1,089 miliardy eur na 1,343 miliardy eur v budúcom roku. "Nárast výdavkov spojených so správou štátneho dlhu v roku 2023 je spôsobený rastom nominálneho dlhu v súvislosti so získavaním finančných zdrojov na zmiernenie vplyvu krízy v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID–19 a zvyšovaním úrokových sadzieb ECB na účely zmiernenia inflácie," odôvodnil rast týchto výdavkov rezort financií.



Deficit verejných financií SR by mal v budúcom roku vzrásť na 6,44 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných očakávaných takmer 5 %. Celkové príjmy verejnej správy by mali v budúcom roku dosiahnuť 50,579 miliardy eur a výdavky 58,451 miliardy eur. Príjmy štátneho rozpočtu majú podľa návrhu predstavovať 26,699 miliardy eur a výdavky 35,041 miliardy eur. Hotovostný schodok štátneho rozpočtu má v budúcom roku dosiahnuť 8,341 miliardy eur.