Do výstavby prvej poľskej jadrovej elektrárne sa zapoja domáce firmy

Varšava 9. apríla (TASR) - Konzorcium amerických firiem Westinghouse a Bachtel vybralo sedem poľských spoločností, ktoré ho podporia pri výstavbe prvej jadrovej elektrárne v krajine. Krok je výsledkom dvojročnej práce na budovaní dodávateľských reťazcov v Poľsku, vyhlásil v utorok Patrick Fragman, generálny riaditeľ spoločnosti Westinghouse. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAA.



Sedem poľských spoločností môže okamžite začať práce na jednotlivých moduloch, uviedol Fragman. Poľskí partneri podľa neho zároveň dostanú možnosť zapojiť sa do iných projektov Westinghouse v Európe, napríklad v Bulharsku alebo na Ukrajine.



Poľský jadrový program má transformačný charakter a významne ovplyvní celé hospodárstvo, keďže nebude len prostriedkom na výrobu elektriny a tepla, ale vytvorí aj celé priemyselné odvetvie s vedeckým a technickým základom, dodal Fragman.



Prvá poľská jadrová elektráreň má stáť v lokalite Lubiatowo-Kopalino na pobreží Baltského mora. Pozostávať by mala z troch blokov využívajúcich reaktory AP1000 navrhnuté spoločnosťou Westinghouse. Poľská vláda si vybrala technológiu spoločnosti Westinghouse už v novembri 2022.



Vláda očakáva, že s výstavbou elektrárne sa začne v roku 2026 a jej prvý blok s výkonom približne 1,25 gigawattu bude uvedený do prevádzky v roku 2033.