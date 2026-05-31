Do vývoja obalov čoraz viac vstupuje umelá inteligencia
Autor TASR
Bratislava 31. mája (TASR) - Kým ešte pred pár rokmi rozhodoval pri obaloch najmä dizajn a cena materiálu, dnes výrobcovia sledujú aj to, čo zákazníka na obale zaujme a či ho po použití správne vytriedi. Do vývoja obalov čoraz viac vstupuje umelá inteligencia, digitálne simulácie aj nové technológie, ktoré pomáhajú testovať obaly ešte pred ich výrobou. Obaly tak v budúcnosti nebudú len estetickejšie, ale najmä úspornejšie, jednoduchšie na recykláciu a viac prispôsobené správaniu ľudí. TASR o tom informovala Jana Sásfaiová z organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak.
Ako uviedla, umelá inteligencia a big data dnes výrobcom pomáhajú lepšie analyzovať nákupné správanie zákazníkov. Výrobcovia aj značky tak vedia lepšie pochopiť, čo ľudí pri kúpe ovplyvňuje a aké obaly považujú za praktické či ekologické. „Spotrebitelia dnes od obalov očakávajú viac než len ochrannú funkciu. Zaujíma ich, či sa obaly dajú jednoducho vytriediť, z akého materiálu sú vyrobené, či bolo na ich výrobu použité len nevyhnutné množstvo materiálu a aký majú vplyv na životné prostredie. Výrobcovia preto čoraz viac sledujú, ako sa zákazníci pri nákupe správajú a čo od obalu očakávajú. Pomáha im v tom aj umelá inteligencia a nové technológie, ktoré dokážu simulovať nákupné správanie či testovať funkčnosť obalov ešte pred ich výrobou,“ vysvetlila riaditeľka komunikácie OZV Envi-Pak Katarína Kretter.
Podľa Jakuba Hankovského z Ipsosu dnes digitálne nástroje umožňujú lepšie pochopiť, čo zákazníkov pri nákupe zaujme a ako reagujú na jednotlivé typy obalov. „Digitálne simulácie, technológie určené na sledovanie pohybu očí pri nakupovaní či dáta o správaní sa zákazníkov dnes umožňujú sledovať, ako sa zákazník pri regáli naozaj rozhoduje. Vďaka umelej inteligencii vieme tieto dáta vyhodnocovať rýchlejšie a presnejšie a vieme lepšie pochopiť, ktoré prvky obalu spotrebiteľ vníma, čo ho motivuje k ekologickejšiemu správaniu a čo mu, naopak, komplikuje rozhodovanie,“ priblížil Hankovský.
Envi-Pak poukazuje na to, že inteligentné obaly, QR kódy či pripravované digitálne pasy produktov sa pomaly stávajú súčasťou obalového priemyslu. Spotrebiteľom môžu sprostredkovať detailnejšie informácie o pôvode materiálov, správnom triedení odpadu alebo životnom cykle produktu. „Inteligentné obaly môžu výrazne pomôcť napríklad pri predchádzaní plytvaniu potravinami alebo pri informovaní ľudí o správnom triedení. Nové technológie však zároveň prinášajú aj nové výzvy na triedenie a recykláciu. To, čo dnes pôsobí komplikovane, však môže byť o niekoľko rokov úplne bežné,“ povedala Kretter.
Digitálne technológie zároveň umožňujú rýchlejšie testovanie obalov ešte pred ich výrobou. Významnú úlohu začínajú zohrávať aj rozšírená a virtuálna realita. Technológie rozšírenej a virtuálnej reality dokážu preniesť obal do digitálneho prostredia a umožniť značkám lepšie testovať zákaznícku skúsenosť ešte pred uvedením produktu na trh.
