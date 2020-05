Do vývoja solárnej techniky prispel žiarsky Thermosolar inováciami

Žiar nad Hronom 20. mája (TASR) - Žiarsky výrobca slnečných kolektorov Thermosolar Žiar, s. r. o., prispel do vývoja solárnej techniky niekoľkými inováciami. Riaditeľ spoločnosti Alfréd Gottas priblížil, že ide napríklad o lisovanú vaňu kolektora, či používanie tzv. selektívnej konverznej vrstvy.



Lisovaná vaňa kolektora podľa jeho slov zásadným spôsobom zvýšila produktivitu práce, výrazne znížila materiálovú náročnosť a umožnila dokonale tesnú konštrukciu skrine kolektora. "Práve táto dokonalá tesnosť umožnila výrobu plochého vákuového kolektora," podotkol Gottas.



Druhým prínosom je podľa neho výsledok výskumu a vývoja v žiarskej hlinikárni, a to tzv. selektívna konverzná vrstva. "Má tú vlastnosť, že intenzívne pohlcuje slnečné žiarenie, ale iba v minimálnej miere ho stráca. To zabezpečuje vysokú účinnosť jeho premeny na teplo," vysvetlil.



Thermosolar tiež podľa Gottasa skonštruoval stroj, ktorý dokáže vytvarovať absorbér z jedného kusa plechu. "Prinieslo to ďalšie zvýšenie produktivity práce, výrazné zníženie materiálovej náročnosti a mimoriadne vysokú estetickú úroveň našich výrobkov," podotkol.



Thermosolar je najväčším domácim výrobcom slnečných kolektorov. Jeho výrobky sa využívajú v 71 krajinách. Spoločnosť v súčasnosti disponuje výrobnú kapacitu na úrovni 300.000 štvorcových metrov kolektorov ročne.