Do zahraničia je ideálne cestovať s kreditnou aj debetnou kartou

Bratislava 24. júna (TASR) - S príchodom letnej sezóny sa mnohí pripravujú na cestu do zahraničia. Pred odchodom by si dovolenkári mali overiť platnosť platobnej karty, výšku nastavených limitov a či nie je karta blokovaná pre niektoré oblasti sveta. Ideálne je cestovať s dvoma typmi platobných kariet, debetnou aj kreditnou, upozornila právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie Sylvia Ďatelinková.



„Kreditná platobná karta je ideálna na bezhotovostné platby (v obchodoch alebo online), často slúži ako garancia pri rezerváciách (napríklad prenájom hotela, vozidla). Výhodou je bezúročné obdobie, ak splatíte dlh načas. Nie je vhodná na výbery hotovosti z bankomatu z dôvodu vysokých poplatkov. Debetná platobná karta je vhodná na bežné bezhotovostné platby, ako aj výbery hotovosti z bankomatu,“ priblížila Ďatelinková.



Platobná karta predstavuje nielen pohodlný, ale aj bezpečný spôsob platenia. Okrem toho mnohé platobné karty prinášajú aj zaujímavé doplnkové výhody, ako napríklad cestovné poistenie, poistenie proti zneužitiu, odmeny vo forme cashbacku či možnosť vedenia účtu bez poplatkov pri splnení stanovených podmienok. Odborníčka však odporúča nastaviť si bezplatné notifikácie o pohyboch na účte a poznačiť si kontakt na svoju banku na účely blokácie či nahlásenia straty platobnej karty.



Pri platbách a výberoch v zahraničí by si mali dovolenkári vybrať možnosť bez konverzie, teda platbu v lokálnej mene. V opačnom prípade podľa odborníčky riskujú nevýhodný kurz, ktorý si určí prevádzkovateľ terminálu alebo bankomatu.



Ďatelinková upozornila aj na možnosť zneužitia platobnej karty. Pri výbere z bankomatu preto treba zakryť PIN, peniaze vyberať na bezpečných miestach a nespúšťať kartu z očí pri platení. „Do internet bankingu sa neprihlasujte cez nezabezpečenú WiFi. Uprednostnite radšej dátový roaming alebo platené zabezpečené pripojenie na internet v hoteli,“ dodala.



Problémom môže byť cestovanie do oblastí s obmedzenou akceptáciou platobných kariet. Vtedy je vhodné mať pri sebe hotovosť v celosvetovo obchodovateľnej mene, ako je americký dolár či euro.



Najvýhodnejším spôsobom, ako získať miestnu menu, je výber hotovosti debetnou platobnou kartou priamo v dovolenkovej destinácii, najlepšie z bankomatu partnerskej banky. Hotovosť je vhodné vyberať jednorazovo, na frekventovaných miestach a v takej sume, ktorú plánujete reálne minúť.