Do zahraničia odtiekli z Česka za 9 mesiacov dividendy za 300 mld. Kč

Praha 18. novembra (TASR) - Masívny odlev kapitálu z Česka pokračuje. Za deväť mesiacov tohto roka sa na dividendách a úrokoch vyplatilo do zahraničia takmer 300 miliárd Kč. Poukázali na to najnovšie údaje Českej národnej banky (ČNB), ktoré zverejnil server novinky.cz.



Na základe predbežných údajov ČNB sa od od januára do konca septembra vyplatilo do zahraničia na dividendách a úrokoch už 294 miliárd Kč (12,02 miliardy eur). Medziročne to znamená rast o 3 %. Na porovnanie, za celý minulý rok odtieklo do zahraničia na dividendách a úrokoch z titulu priamych zahraničných investícií 331 miliárd Kč.



"Zisky podnikov v zahraničnom vlastníctve pritom do septembra medziročne prakticky stagnovali a dosiahli necelých 400 miliárd Kč. Miera reinvestovaných ziskov v tomto období mierne klesla z 28 % na 27 % a priblížila sa tak k úrovni bežnej v období medzi finančnou krízou a pandémiou v rokoch 2010 až 2019," povedal pre Právo analytik UniCredit Bank Jiří Pour.



Rekordnú výplatu dividend tento rok atakujú banky, ktoré iba do konca augusta poslali svojim zahraničným matkám takmer 76 miliárd Kč. Za celý rok 2022 to bolo iba o 4 miliardy viac. Celkové číslo 294 miliárd Kč za január až september zahrnuje dividendy aj úroky, ktoré vyplácajú české firmy svojim zahraničným vlastníkom. Neobsahuje však údaje o odvedených úrokoch bánk.



Šestica najväčších českých bánk, ktoré budú za tento rok platiť daň z mimoriadnych ziskov, zarobila za tri štvrťroky tohto roka celkovo 57,1 miliardy Kč. Za rovnaké obdobie minulého roka to bolo o 1,3 miliardy Kč viac.



Český minister financií Zbyněk Stanjura pred týždňom potvrdil, že daň z neočakávaných ziskov za bankový sektor predpokladané príjmy do štátneho rozpočtu neprinesie. Ministerstvo pôvodne odhadovalo výnos za banky na 33 miliárd Kč, štát však nakoniec vyberie na takzvanej windfall tax iba jednotky miliárd korún.



(1 EUR = 24,461 CZK)