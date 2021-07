Bratislava 17. júla (TASR) - Do žatvy sa už postupne zapájajú aj regióny na strednom Slovensku. V južne položených regiónoch idú kombajny naplno už niekoľko dní. Poľnohospodári si požičiavajú techniku aj od kolegov z Maďarska a Moravy. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



"V 27. kalendárnom týždni (5. - 11. júla) sa žatva v nižšie položených oblastiach rozbehla naplno, postupne sa začína aj vo vyššie položených oblastiach zberom ozimného jačmeňa. Žatvu v predchádzajúcich dňoch prerušovali zrážky. Dážď však prospel plodinám, ktoré sužuje sucho," priblížila.



V Trnavskom regióne podľa nej už poľnohospodári pokosili aj prvé plochy ozimných pšeníc, predovšetkým pšenice tvrdej, kde sa dosahujú celkom slušné úrody vzhľadom na vývoj počasia. "Zber repky je v začiatku, naplno by sa mal rozbehnúť v závere tohto týždňa," poznamenala.



Informovala, že galantskí poľnohospodári už skončili zber hrachu. Z 350 hektárov (ha) pozbierali priemernú úrodu 2,65 tony/ha. "Po viac ako 40 dňoch prišli na konci minulého týždňa dlho očakávané výdatné dažde, ktoré boli pokojné a veľmi potrebné pre suchom trpiacu kukuricu a cukrovú repu," doplnila.



Dodala, že žatva sa začala už aj na strednom Slovensku. Ozimný jačmeň kosia v okrese Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Považská Bystrica, Prievidza, Zvolen, Martin alebo Turčianske Teplice. "Pridáva sa aj východ - okres Bardejov, Košice či Trebišov," uzavrela Holéciová.