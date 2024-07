Do zväzu pekárov vstúpilo ďalších 6 podnikov

Bratislava 26. júla (TASR) - Do Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) vstúpilo ďalších šesť podnikov z oblasti pekárstva a cukrárstva s vyše tromi stovkami zamestnancov. Zväz tak posilnil svoju pozíciu najväčšieho potravinárskeho zväzu na Slovensku. Jeho členskú základňu tvorí už 526 subjektov zo všetkých regiónov krajiny. Významný podiel členskej základne pritom tvoria rodinné podniky. Informoval o tom Milan Lapšanský, predseda SZPCC.



"Zatiaľ čo organizovanosť podnikov na Slovensku vo zväzoch a v združeniach klesá, my sme prijali šesť nových členov s viac ako 300 zamestnancami. Celkovo sa tak počet zamestnancov našich členov dostáva na hranicu 12.500 pracovníkov. Organizovanosť považujeme za mimoriadne dôležitú, pretože umožňuje reflektovať požiadavky čo najširšej základne a premietať ich smerom k štátu, úradom i potravinárskej samospráve ako takej," spresnil Lapšanský.



Novými členmi zväzu sa podľa neho stali spoločnosť Framipek zo Šenkvíc, rodinná pekáreň založená v roku 1991 so 170 zamestnancami, ktorá okrem pečiva vyrába aj med, džem a kečup. Z Trstína pribudla rodinná pekáreň Školuda, ktorá je už siedmou generáciou mlynárov a pekárov a pôsobí v remesle už od roku 1882. Novým členom sa stala aj žilinská rodinná pekáreň Valma, ktorá vznikla v roku 2015. Do zväzu vstúpila aj pekáreň Starvys z Fiľakova s tromi vlastnými predajňami. Rady členov v oblasti cukrárstva rozšírila rodinná cukráreň Veve z Nitry, ktorú založili manželia Veronika a Stanislav Záhorskí. K radom výrobcov chleba, pečiva, koláčov a zákuskov sa pridal aj svetový líder vo výrobe droždia z Nemecka, spoločnosť Lallemand-DHW.



"Významný podiel presahujúci dve tretiny našich členov tvoria rodinné podniky. Niektoré majú dlhú rodinnú tradíciu, iné vznikajú ako remeselné pekárne či cukrárne moderného rázu. Prinášajú tak pracovné miesta a pridanú hodnotu priamo do regiónov krajiny a umožňujú ľuďom v týchto regiónoch zostávať žiť i pracovať," zdôraznil predseda SZPCC.



Práve malé a stredné podniky tvoria podľa neho s počtom 24,3 milióna podnikateľov chrbtovú kosť európskej ekonomiky. "Na Slovensku tvoria až 99,9-percentný podiel na celkovom počte podnikateľských subjektov a dávajú pracovné príležitosti takmer trom štvrtinám aktívnej pracovnej sily. Na tvorbe HDP sa podieľajú polovicou. Nedostávajú síce veľké štátne podpory ako niektoré nadnárodné korporácie, ale prinášajú jedinečné hodnoty, ktoré sú neraz silno spájané s daným regiónom a jeho tradíciami. Štát by si mal preto rodinné podnikanie všímať viac a nájsť pre neho nové formy podpory," dodal Lapšanský.