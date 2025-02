Do zvýšenia energetickej účinnosti investovalo 80 % nemeckých firiem

Berlín 12. februára (TASR) - Zhruba 80 % nemeckých firiem v minulom roku investovalo do zvýšenia energetickej účinnosti, čo je výrazne viac ako priemer Európskej únie (EÚ) na úrovni 65 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v stredu odvolala na prieskum Európskej investičnej banky (EIB).



Celkovo 94 % oslovených nemeckých spoločností uviedlo, že investovali do ochrany klímy s cieľom znížiť svoje emisie skleníkových plynov. Mnohé firmy v najväčšej európskej ekonomike zároveň považujú prísnejšie požiadavky na ochranu klímy za riziko. Tento názor vyjadrilo 40 % účastníkov prieskumu, najmä väčšie podniky. EIB v rámci svojho každoročného investičného prieskumu oslovila približne 12.000 spoločností z EÚ, medzi ktorými bolo asi 600 nemeckých.



V porovnaní s EÚ nadpriemerný počet nemeckých spoločností investoval aj do digitálnych technológií. V piatich zo siedmich sledovaných oblastí bolo Nemecko nad priemerom Únie, najmä v oblasti bezpilotných lietadiel. Do tejto technológie investovalo 36 % nemeckých spoločností, čo je o 10 percentuálnych bodov viac ako priemer. Iná situácia je v oblasti tzv. internetu vecí, kde investovalo 39 % nemeckých firiem v porovnaní so 44 percentami v celej EÚ. Internet vecí označuje prepojené zariadenia a systémy, ktoré môžu zhromažďovať a vymieňať si údaje a sú monitorované alebo diaľkovo ovládané prostredníctvom internetu.



Podľa správy EIB sa podobne ako v predchádzajúcich rokoch v Nemecku stále investovalo menej ako pred pandémiou koronavírusu. Celkové investície v druhom štvrťroku 2024 boli o päť percentuálnych bodov nižšie ako na začiatku roka 2020. Veľký podiel na tom mali predovšetkým nižšie podnikové investície. Účastníci prieskumu EIB uvádzali ako hlavné prekážky nedostatok kvalifikovaných pracovníkov (90 %), neistú budúcnosť (85 %), administratívne predpisy pre firmy (83 %) a ceny energií (83 %).