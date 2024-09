Doba na oslobodenie predaja nehnuteľnosti od dane by sa mohla skrátiť

Bratislava 2. septembra (TASR) - Doba od nadobudnutia nehnuteľnosti alebo jej vyradenia z obchodného majetku, po uplynutí ktorej je daňovo oslobodený príjem z jej predaja, by sa mohla znížiť z doterajších piatich na tri roky. Navrhuje to opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS) v novele zákona o dani z príjmov, ktorú predložil do Národnej rady (NR) SR.



Ak vlastníci v súčasnosti predávajú nehnuteľnosť v období kratšom ako päť rokov od jej nadobudnutia, musia zaplatiť daň z rozdielu medzi sumou získanou z predaja a cenou, za ktorú nehnuteľnosť nadobudli, pripomenul Viskupič. Táto daň je na úrovni 19 %, pri vyššom základe dane dokonca 25 %.



"Päťročná lehota je nevýhodná predovšetkým pre mladé rodiny, ktoré sa častejšie sťahujú práve z dôvodu, že sa im po čase nehnuteľnosť stane malou a potrebujú ísť do väčších priestorov. Trojročná lehota je pre daňové zachytenie investičných nákupov s cieľom následného predaja so ziskom plne postačujúca," predpokladá poslanec.