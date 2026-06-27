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Dobierky predstavujú pre e-shopy najnákladnejšiu platobnú metódu
Zrušenie dobierky by pre lokálne e-shopy mohlo znamenať stratu zákazníkov. Obchodníci preto musia nájsť rovnováhu medzi pohodlím kupujúceho a ich rentabilitou.
Autor TASR
Bratislava 27. júna (TASR) - Napriek rastu online platieb, digitálnych peňaženiek či odložených platieb zostáva dobierka naďalej jednou z najobľúbenejších platobných metód Slovákov pri internetových nákupoch. Spotrebitelia volia tento spôsob platby pri takmer tretine objednávok. To, čo zákazníci vnímajú ako bezpečnejší spôsob nakupovania, predstavuje pre e-shopy najnákladnejšiu platobnú metódu a zároveň významné obchodné riziko. Vyplýva to z dát spoločnosti Upgates, ktorá vytvára platformu pre e-shopy.
Dobierkou je platených 25 až 30 % všetkých objednávok. Trend jej využívania v posledných rokoch klesá len veľmi mierne a skôr stagnuje. To naznačuje, že dobierka má stále silnú skupinu priaznivcov, ktorí sa jej nechcú vzdať. „Dobierka je pre mnohých zákazníkov stále symbolom istoty. Najčastejšie ju využívajú pri prvom nákupe alebo v prípade, keď si nie sú istí dôveryhodnosťou obchodu. Z pohľadu e-shopu však ide o najdrahší a zároveň najproblematickejší spôsob platby,“ vysvetlil Michal Benatzky z Upgates.
Z analýzy Upgates vyplýva, že priemerná hodnota objednávky zaplatenej na dobierku je približne o 20 % vyššia ako pri objednávkach uhradených vopred. Súvisí to najmä s tým, že zákazníci pri vyšších sumách častejšie uprednostňujú pocit istoty, ktorý im dobierka poskytuje.
„Zákazníci využívajú platbu kartou alebo okamžitý bankový prevod častejšie pri etablovaných značkách a prémiových tovaroch. Pri menej známych e-shopoch je už preferovanou voľbou práve dobierka. Ešte výraznejšie zastúpenie má pri cenovo dostupnejšom tovare, kde môže tvoriť až 40 % objednávok. E-shopy môžu podiel dobierok znižovať budovaním dôveryhodnosti. Či už prácou s recenziami alebo spätnou väzbou,“ povedal Benatzky.
S rozvojom technológií v e-commerce sa pôvodný význam dobierky sa postupne vytráca. V minulosti zákazník zaplatil až po fyzickom prevzatí zásielky. Pri čoraz obľúbenejších výdajných boxoch sa však schránka otvorí až po úhrade objednávky, čo znamená, že zákazník si obsah balíka aj tak nemôže skontrolovať pred zaplatením.
Dobierka komplikuje fungovanie aj obchodníkom. Neznamená totiž len príplatok za logistickú službu. E-shopy musia počítať aj s administratívou spojenou so spracovaním platieb, komunikáciou so zákazníkmi či riešením problémových zásielok. Aj preto sa časť obchodníkov snaží zákazníkov motivovať k platbe vopred alebo si za dobierku účtuje vyšší poplatok. Benatzky upozornil, že najväčšie finančné straty nespôsobuje samotná dobierka, ale neprevzaté zásielky.
Zrušenie dobierky by pre lokálne e-shopy mohlo znamenať stratu zákazníkov. Obchodníci preto musia nájsť rovnováhu medzi pohodlím kupujúceho a ich rentabilitou.
Napriek silnej pozícii dobierku označujú dáta spoločnosti Upgates za aktuálne najvyužívanejšiu platobnú metódou platbu kartou. Rastie však aj popularita mobilných platieb prostredníctvom služieb Apple Pay a Google Pay, ktoré zákazníkom prinášajú rýchly a pohodlný spôsob úhrady objednávky. Budúcnosť však má aj dobierka, no v zmenenej forme: „Modernou alternatívou sú napríklad odložené platby (BNPL - Buy Now, Pay Later). Tie umožňujú spotrebiteľovi zaplatiť až po doručení tovaru alebo po uplynutí určitej lehoty. Obchodník dostane peniaze bez rizík spojených s dobierkou a zákazník si zároveň zachováva pocit kontroly nad nákupom,“ uzatvoril Benatzky.
Dobierkou je platených 25 až 30 % všetkých objednávok. Trend jej využívania v posledných rokoch klesá len veľmi mierne a skôr stagnuje. To naznačuje, že dobierka má stále silnú skupinu priaznivcov, ktorí sa jej nechcú vzdať. „Dobierka je pre mnohých zákazníkov stále symbolom istoty. Najčastejšie ju využívajú pri prvom nákupe alebo v prípade, keď si nie sú istí dôveryhodnosťou obchodu. Z pohľadu e-shopu však ide o najdrahší a zároveň najproblematickejší spôsob platby,“ vysvetlil Michal Benatzky z Upgates.
Z analýzy Upgates vyplýva, že priemerná hodnota objednávky zaplatenej na dobierku je približne o 20 % vyššia ako pri objednávkach uhradených vopred. Súvisí to najmä s tým, že zákazníci pri vyšších sumách častejšie uprednostňujú pocit istoty, ktorý im dobierka poskytuje.
„Zákazníci využívajú platbu kartou alebo okamžitý bankový prevod častejšie pri etablovaných značkách a prémiových tovaroch. Pri menej známych e-shopoch je už preferovanou voľbou práve dobierka. Ešte výraznejšie zastúpenie má pri cenovo dostupnejšom tovare, kde môže tvoriť až 40 % objednávok. E-shopy môžu podiel dobierok znižovať budovaním dôveryhodnosti. Či už prácou s recenziami alebo spätnou väzbou,“ povedal Benatzky.
S rozvojom technológií v e-commerce sa pôvodný význam dobierky sa postupne vytráca. V minulosti zákazník zaplatil až po fyzickom prevzatí zásielky. Pri čoraz obľúbenejších výdajných boxoch sa však schránka otvorí až po úhrade objednávky, čo znamená, že zákazník si obsah balíka aj tak nemôže skontrolovať pred zaplatením.
Dobierka komplikuje fungovanie aj obchodníkom. Neznamená totiž len príplatok za logistickú službu. E-shopy musia počítať aj s administratívou spojenou so spracovaním platieb, komunikáciou so zákazníkmi či riešením problémových zásielok. Aj preto sa časť obchodníkov snaží zákazníkov motivovať k platbe vopred alebo si za dobierku účtuje vyšší poplatok. Benatzky upozornil, že najväčšie finančné straty nespôsobuje samotná dobierka, ale neprevzaté zásielky.
Zrušenie dobierky by pre lokálne e-shopy mohlo znamenať stratu zákazníkov. Obchodníci preto musia nájsť rovnováhu medzi pohodlím kupujúceho a ich rentabilitou.
Napriek silnej pozícii dobierku označujú dáta spoločnosti Upgates za aktuálne najvyužívanejšiu platobnú metódou platbu kartou. Rastie však aj popularita mobilných platieb prostredníctvom služieb Apple Pay a Google Pay, ktoré zákazníkom prinášajú rýchly a pohodlný spôsob úhrady objednávky. Budúcnosť však má aj dobierka, no v zmenenej forme: „Modernou alternatívou sú napríklad odložené platby (BNPL - Buy Now, Pay Later). Tie umožňujú spotrebiteľovi zaplatiť až po doručení tovaru alebo po uplynutí určitej lehoty. Obchodník dostane peniaze bez rizík spojených s dobierkou a zákazník si zároveň zachováva pocit kontroly nad nákupom,“ uzatvoril Benatzky.