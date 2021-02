Dobrá nálada na trhoch spôsobila oslabenie dolára

Londýn 15. februára (TASR) - Americký dolár sa na začiatku nového týždňa oslabil. Dôvodom je optimizmus na trhu, ktorý podporil rizikovejšie meny.



Dolár v pondelok klesol takmer na 2-týždňové minimum. Náladu na trhoch zlepšujú postup očkovania proti ochoreniu COVID-19 a očakávania, že v USA sa schvália ďalšie stimuly. Z oslabenia dolára profitovala napríklad britská libra, ktorej kurz sa dostal nad 1,39 USD/GBP prvýkrát takmer za tri roky.



Dolárový index sa znížil o 0,1 % a dostal sa do blízkosti minulotýždňového minima 90,249 bodu, čo bolo najmenej od 27. januára. Podľa analytikov by dolár mohol pokračovať v oslabovaní, ak na trhu vydrží optimizmus. Čínsky jüan sa dostal na 6,4010 CNY/USD a voči doláru bol najsilnejší od júna 2018. Euro si polepšilo na 1,2131 USD/EUR a nadviazalo na minulotýždňový rast, keď sa posilnilo o 0,6 %.



Zvýšenie rizikového apetítu sa prejavilo aj na akciových trhoch. Hlavný tokijský index Nikkei 225 sa prvýkrát od roku 1990 dostal nad hranicu 30.000 bodov. Popoludní sa výrazne v pluse pohybovali aj európske burzy. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa o 14.53 h SEČ nachádzal s plusom 1,04 % na 3734,13 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 14.56 h SEČ so ziskom 1,17 % na 418,83 bodu. Mnohé ázijské trhy zostali v pondelok zatvorené a takisto sa neobchoduje v USA.



Bitcoin zostáva volatilný, v pondelok jeho cena padla na 45.914,75 USD (37.921 eur) po tom, ako sa v nedeľu (14. 2.) dostala na nové rekordné maximum 49.714,66 USD.



(1 EUR = 1,2108 USD)