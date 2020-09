Dobrá správa: Je ľahké navštíviť prichádzajúcu budúcnosť už zajtra

Bratislava 16. septembra (OTS) - Startups konferencia autonómnych vozidiel pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku vypukne o pár hodín. Konať sa bude 17. - 18. septembra 2020.Dnes je posledný deň na komplet registráciu pre účasť naza mimoriadne výhodných podmienok na tomto významnom podujatí Slovenska.Summit je jedinečným bezkonkurenčným podujatím autonómnych vozidiel takéhoto zamerania a formátu nielen v rámci Slovenska, ale aj v CEE. Svojim predmetom osloví nielen pre techno-inovátorov, univerzity, academy, IT firmy a ich managerov, ale je určený pre každého a na Slovensku obzvlášť pre samosprávy, architektov a developerov smart cities a turistické strediská.V rámci summitu budú pre registrovaných účastníkov panely konferencie s okrúhlymi stolmi, s moderovanými panel diskusiami tém summitu s možnosťou online kladenia otázok aj špičkovým rečníkom summitu svetovej úrovne. Systém SLIDO umožňuje prezentáciu účastníkov a komunikáciu navzájom.Angela Merkelová navštívila 8. júna 2020 technologický kampus v Buenos Aires. Vo svojom príhovore o vozidlách a automobiloch s autonómnym riadením predniesla nasledujúcu vetu: "Do roku 2037 by sa tak riadenie áut pomocou autonómnych systémov malo stať povinnosťou a z automobilov by bol odstránený ten najznámejší prvok, ktorý poznáte, volant. A spolu s ním aj pedále a radiaca páka.Slovensko v danej oblasti výrazne zastáva za svetom a za všetkými susedmi. Nielen Bratislava, ale väčšie mestá, ale aj obce Slovenska, čelia problému zabezpečenia primeranej verejnej dopravy. Mnohé nemajú zodpovedajúcu infraštruktúru na podporu potrieb svojich obyvateľov, čo je medzera, ktorú do značnej miery vyplnia autá s vlastným riadením.Na podujatí navštívia účastníci budúcnosť, ktorá je t.č. už realitou o.i. v oblasti autonómnej kyvadlovej dopravy mnohých štátoch sveta, a prax bude predstavená špičkovými speakrami z Francúzska, Dánska, Nórska, Hong Kongu a ďalšími, ktorí ju priblížia tiež Slovensku - návštevníkom summitu ako aj rečníkom o zámeroch EU v predmetnej oblasti.