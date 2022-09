Dobrá voľba a Umiernení chcú vládne odvrátenie rozpočtovej katastrofy

Bratislava 2. septembra (TASR) – Premiér Eduard Heger (OĽANO) podľa mimoparlamentnej strany Dobrá voľba a Umiernení musí najneskôr do pondelka (5. 9.) jasne povedať, či dokáže ďalej plniť ústavné povinnosti a zabezpečiť parlamentnú väčšinu na odvrátenie rozpočtovej katastrofy. Predstavitelia strany to vyhlásili v piatok na tlačovej konferencii.



Predseda strany Tomáš Drucker poznamenal, že sa treba začať pýtať ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ako zabezpečí zdravé verejné financie, a premiéra, ako chce zaistiť, aby vláda fungovala a plnila si ústavné povinnosti.



Hegerova vláda musí podľa strany riešiť štyri veľké problémy, a to ako zabezpečiť plnenie míľnikov na plán obnovy, schválenie výdavkového stropu na rok 2023, ako vyriešiť sankcie vyplývajúce z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ale aj to, ako zabezpečiť schválenie rozpočtu, ktorý zvýši udržateľnosť verejných financií.



Podľa strany ide o otázky za miliardy eur, na ktoré sú premiér a minister financií povinní jasne odpovedať. "Od ich vyriešenia závisí, či sa Slovensku podarí odvrátiť hroziacu rozpočtovú katastrofu, nieto ešte riešiť iné problémy krajiny," dodal člen predsedníctva strany Rado Baťo.