Dobrá voľba: Agrominister S. Vlčan o cenách potravín nehovorí pravdu

Bratislava 29. apríla (TASR) – Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) nehovorí o cenách základných potravín pravdu. Uviedol to predseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáš Drucker v reakcii na štvrtkové (28. 4.) vyjadrenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR o tom, že Deklarácia o cenovej stabilite potravín podpísaná Vlčanom v marci 2022 funguje.



Čísla, ktoré agrorezort vo štvrtok zverejnil, podľa Druckera neodzrkadľujú realitu cien potravín v obchodoch. Vlčanova marketingová dohoda s obchodníkmi podľa neho však funguje. "Nedráždite ľudí, ktorí chodia nakupovať do obchodu, klamlivými údajmi štatistík, keď realita je úplne iná," spresnil Drucker.



Podľa podpredsedu strany Dobrá voľba a Umiernení Alojza Hlinu nie je pravda, že dohoda funguje. "Z porovnania dvoch čísel za jeden mesiac vo vybraných reťazcoch stúpli ceny týchto vybraných 13 potravín zhruba o 5 %," upozornil. Podstatné však podľa neho je, že podľa oficiálnych údajov Štatistického úradu SR tempo rastu cien potravín bolo sledované aj mesiac predtým, keď žiadna dohoda neexistovala. Kontrolu tejto dohody však podľa Hlinu MPRV nedokáže zabezpečiť.



Trikrát opakovaný nákup 13 druhov základných potravín v Česku, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku ukazuje podľa Hlinu na neustály rast cien. "Nič sa nezmenilo. Vlčanove garantované ceny potravín sú najvyššie v strednej Európe," zdôraznil. Pripomenul, že strana Dobrá voľba a Umiernení minulý týždeň požiadala vládu SR, aby zaviedla kontrolu a povinné zverejňovanie marží obchodníkov na tieto potraviny. O tomto postupe podľa neho uvažujú aj v Česku, kde už štát kontroluje marže na pohonných látkach. Rezort pôdohospodárstva podľa Hlinu verejnú kontrolu odmietol s tým, že na to nemá kompetencie.



MPRV vo štvrtok informovalo, že deklarácia o cenovej stabilite potravín funguje. Obchodníci ju dodržiavajú a marže v prípade 13 základných druhov potravín nedvíhajú. To podľa MPRV znamená, že nejde len o marketingový nástroj, ale iniciatíva ministra má reálny vplyv na zachovanie ceny potravín v aktuálnom extrémnom zdražovaní, ktoré zapríčinila inflácia aj útok Ruska na Ukrajinu.



Z prieskumu podľa MPRV vyplýva, že v medzimesačnom porovnaní marca a apríla 2022 sa zvýšili spotrebiteľské ceny pri potravinách z deklarácie o 1,5 %. Odbytová cena sa však zvýšila o 5,7 %, čo podľa MPRV znamená, že zvýšené nákupné ceny neboli prenesené do predajnej ceny pre spotrebiteľa za nákup dusenej šunky bravčovej, kurčaťa pitvaného, bravčových párkov, rožkov bielych obyčajných, ovocných jogurtov, chleba (pšenično-ražného), čerstvého masla, kuracích pŕs – rezňov, syra eidamu tehly (45 %), slepačích vajec (veľkosť M), bravčového karé, mlieka trvanlivého polotučného a pšeničnej múky polohrubej.