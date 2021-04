Dobrá voľba: Cestovnému ruchu a gastrosektoru by mohli pomôcť poukazy

Bratislava 22. apríla (TASR) - Malým a stredným podnikateľom (MSP), najmä v cestovnom ruchu a gastrosektore, by pri opätovnom otváraní prevádzok po pandémii mohli rýchlo pomôcť dočasné ubytovacie a stravovacie poukazy, odpustenie odvodov pre každého piateho zamestnanca, ako aj zvýšenie dostupnosti úverov cez Slovenskú záručnú a rozvojovú banku (SZRB). Uviedli to na brífingu predstavitelia mimoparlamentnej strany Dobrá voľba.



Predseda strany Tomáš Drucker odhaduje náklady štátu na navrhované opatrenia asi na 150 miliónov eur, z toho asi 50 miliónov eur na sociálne a zdravotné odvody. "My navrhujeme, aby od momentu, keď sa začnú otvárať prevádzky, napríklad na jeden rok, štát refundoval náklady za odvody sociálneho a zdravotného poistenia za každého piateho zamestnanca," povedal Drucker. Toto opatrenie by podľa neho malo podporiť zamestnanosť a umožniť zamestnávateľom "usporiť si" peniaze na odložené dlžoby.



"Strana Dobrá voľba prichádza s riešením poukážok na stravovanie a ubytovanie, ktoré môžu pomôcť podnikateľom v čase, keď ešte nie je rozbehnutá hlavná letná dovolenková sezóna," povedal Roman Gejdoš, spolumajiteľ nábytkárskej spoločnosti Decodom. Poukážka na stravovanie by podľa jeho slov mala mať symbolickú hodnotu 10 eur. Podľa Druckera by poukazy nemali byť dlhodobé, mali by slúžiť len na naštartovanie odvetvia.



Podľa podnikateľa Samuela Vavríka je tretím opatrením zvýšenie dostupnosti úverov. "Komerčné banky sa boja požičať podnikateľom (v cestovnom ruchu a gastro sektore) peniaze. Prichádzame s návrhom štátnej záruky cez SZRB. Podnikateľ, aj začínajúci, ktorý predloží komerčnej banke svoj nový biznisplán na investíciu, by mohol dostať úver v sume okolo 35.000 eur, ktorý by zaručila SZRB," dodal Vavrík.