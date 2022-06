Dobrá voľba: E. Heger by mal odvolať z funkcie agroministra S. Vlčana

Bratislava 2. júna (TASR) - Mimoparlamentná strana Dobrá voľba a Umiernení vyzýva premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby dal preveriť pochybné personálne kroky v rezorte ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO) a vyvodil politickú zodpovednosť jeho prípadným odvolaním. Uviedli to vo štvrtok na tlačovej konferencii predstavitelia strany Alojz Hlina a Rado Baťo. Upozornili okrem iného na skutočnosť, že na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) pôsobil ako zamestnanec človek z finančnej skupiny Slavia Capital.



"Človek, ktorý je v 22 firmách a ktorý je v dozorných radách Slavia Capital či Palma, sa v decembri prihlásil za obyčajného úradníka na PPA. Urobil v PPA aj enormný kariérny rast, na slovenské pomery nevídaný. Po troch mesiacoch sa stal šéfom sekcie monitoringu a 10. mája šéfom úseku na PPA. Obdivuhodný rast človeka, ktorý bol a je spojený so Slaviou Capital, s pánom Kvietikom a so všetkými tými spoločnosťami, ktoré sa točili v kauze Dobytkár," priblížil Hlina.



"Môžeme uvažovať, aká bola úloha pána (Juraja) Kadnára v PPA. Poupratovať? V zmysle funkcie, ktorú tam mal, mal prístup ku všetkému a čo nemal, to si vyžiadal," vyhlásil Hlina. Podľa neho mal prístup k tomu, kto dal aké podanie na PPA, aké sú súdne spory, mal prístup k archívom.



O odhalení protispoločenského konania informovali v stredu (1. 6.) aj šéf PPA Jozef Kiss a minister Vlčan. Podľa Hlinu si zvolali tlačovú konferenciu narýchlo, pretože spanikárili. "Zakryli však na tlačovke podstatu. Podstata je, že na PPA bol polroka človek zo Slavie Capital, vrcholový manažér. Dokonca v jednom prípade aj užívateľ konečných výhod, čiže spolumajiteľ. Robil úradníčka, mal potrebu pomôcť štátu, ale jeho úloha bola iná - poupratovať. Otázka je, kto mu to dovolil a prečo mu to dovolil, v koho to bolo záujme," podčiarkol podpredseda strany.



Minister Vlčan podľa Baťa počas takmer roka svojho pôsobenie vo funkcii neurobil nič a sprevádzajú ho len škandály ako predražené prasce, výber riaditeľa štátnych lesov, či teraz kauza na PPA. "Myslíme si, že pán premiér Heger by sa naozaj mal pozrieť na výsledky ministra Vlčana. Ak neverí opozičným politikom, ak neverí médiám, má množstvo nástrojov, ako si informácie overiť. Na Úrade vlády (ÚV) SR má vládny audit, ktorý môže kedykoľvek poslať do PPA alebo do štátnych lesov," doplnil Baťo.



Ako v stredu informoval generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss, nemenovaný zamestnanec agentúry poskytol citlivé informácie subjektu, ktorý "je v silnom konflikte s PPA a je obvinený z trestného činu subvenčného podvodu". Plánuje vo veci podať trestné oznámenie.



Podľa Vlčana aj táto situácia ukazuje, že PPA stojí na pevných základoch a že nastavené pravidlá fungujú. "My sme tie pravidlá nastavili správne, lebo bez ohľadu na to, kto sa na akú pozíciu dostane, pravidlá nakoniec oddelia zrno od pliev," poznamenal v stredu minister.