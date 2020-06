Dobré hospodárske výsledky umožnia Nestlé Slovensko ďalšiu expanziu

Bratislava 30. júna (OTS) - Tržby narástli v porovnaní s rokom 2018 o 5,9% a dosiahli výšku 185,3 mil. eur. Firma si dlhodobo udržuje pozíciu lídra v potravinárskom sektore na Slovensku. Dobré hospodárske výsledky umožnili ďalšiu expanziu, rozvoj programov spoločenskej zodpovednosti a investície do ekologickej udržateľnosti.hovorí, generálny riaditeľ Nestlé Česko a Slovensko.V roku 2019 vyrobilo Nestlé vo svojom závode v Prievidzi 19 559 ton dehydrovaných kulinárskych výrobkov v hodnote približne 53,69 mil. eur. V rámci produktových skupín mali najväčšie zastúpenie dochucovacie zmesi (37 %), nasledovali bujóny s 35 % podielom na výrobe a dehydrované polievky (16 %). Približne 87% produkcie závodu Nestlé v Prievidzi bolo určených na export. Z exportovaných výrobkov až 97,9 % smerovalo na trhy Európskej únie, najmä do Rumunska, Maďarska, Bulharska, Grécka, Talianska, ale aj severských krajín. Mimo Európskej únie podnik exportoval svoje výrobky predovšetkým do Švajčiarska.Aj v uplynulom roku Nestlé pokračovalo v investíciách do svojho závodu v Prievidzi. Hlavné investície sa týkali automatizácie výroby a projektov energetickej efektívnosti. Závod Carpathia má vďaka významným investíciám veľký predpoklad stať sa strategickým podnikom skupiny EMENA (Európa, Blízky východ a severná Afrika) pre vývoj a výrobu dehydrovaných kulinárskych výrobkov. Dlhoročné expertné skúsenosti pri vyvíjaní nových receptúr a inovácií, jedinečné výrobné a technologické know-how a skúsený tím odborníkov ho predurčujú zaradiť sa medzi lídrov kulinárskej výroby skupiny Nestlé.V oblasti ekologickej udržateľnosti podnikania pokračovalo Nestlé Slovensko v plnení cieľov znižovania spotreby vody, energie a emisií CO2. V období od roku 2010 do roku 2019 došlo v prievidzskom závode celkovo k zníženiu spotreby vody na tonu výroby o 43 % a energií o 15,7 %. Problematika recyklácie obalov a znižovanie množstva plastového odpadu zostáva prioritou, záväzok spoločnosti dosiahnuť recyklovateľnosť obalov na výrobkoch na slovenskom trhu do roku 2025 naďalej pretrváva. Nestlé plánuje vo svojich závodoch v Slovenskej a Českej republike ušetriť až 20 ton plastov ročne, a to predovšetkým úpravou obalových materiálov, ich zjednodušením a zmenšením a prechodom na mono-materiály.V rámci spoločenskej zodpovednosti realizuje Nestlé niekoľko projektov, z ktorých nosným je program Nestlé pre zdravie detí. Na Slovensku je realizovaný v rámci lokálneho projektu s názvom „Viem, čo zjem“. Cieľom programu je vzdelávanie žiakov zo základných škôl o vyváženom životnom štýle. V roku 2019 bola skompletizovaná digitalizácia všetkých výučbových materiálov, čo umožnilo školám realizovať projekt ako súčasť online výučby v čase pandémie. V uvedenom roku sa do projektu zapojilo ďalších 11 000 žiakov zo základných škôl z celého Slovenska. Vzdelávacie materiály k projektu sú dostupné na www.viemcozjem.sk . Okrem toho sa Nestlé systematicky zameriava aj na podporu športovo-pohybových aktivít detí a mládeže a environmentálnu výchovu v projektoch EKOROK a Pre vodu.