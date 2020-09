Dobré jedlo nesmie končiť ako odpad: Tesco spája sily s dodávateľmi

Bratislava 25. septembra (OTS) - Ten je však príliš veľkou výzvou na to, aby ho dokázala vyriešiť jedna spoločnosť sama, kľúčová je spolupráca, zdieľanie skúseností a transparentnosť. V boji proti plytvaniu potravinami preto Tesco posilňuje spoluprácu so svojimi partnermi – vybraní dodávatelia po prvýkrát zverejnili vlastné údaje o potravinovom odpade.



„Celosvetové štatistiky hovoria jasnou rečou: až tretina všetkých potravín skončí každý rok ako odpad alebo sa stráca pri ceste z farmy na tanier spotrebiteľa. Nástup globálnej pandémie túto situáciu ešte viac zhoršil. Aj v tomto kontexte sa veľmi teším zo skvelých výsledkov, ktoré sa Tescu v tejto oblasti darí dosahovať, a to na slovenskej, ako aj na stredoeurópskej úrovni nášho podnikania. Vážim si úsilie všetkých kolegov Tesca, pretože bez nich by takáto pozitívna zmena nebola možná. Správa OSN, ktorá vyzdvihuje úspechy Tesca, je jasným potvrdením nášho správneho a zodpovedného prístupu. V našom úsilí rozhodne nepoľavujeme, práve naopak – vďaka rozšíreniu spolupráce s našimi dodávateľmi teraz dokážeme spoločnými silami ešte viac, čo potvrdzujú aj ich vlastné správy o potravinovom odpade,“ uviedol Martin Kuruc, výkonný riaditeľ Tesca na Slovensku.



Tesco sa stalo v roku 2017 prvým maloobchodným reťazcom na Slovensku, ktorý transparentne sprístupnil verejnosti podrobné údaje o svojom potravinovom odpade. Množstvo potravinového odpadu znížilo slovenské Tesco o 71 %, a to počas krátkeho obdobia troch rokov. Cieľ OSN tak splnilo s predstihom 11 rokov už minulý rok.



Skvelé výsledky dosahuje Tesco vo všetkých krajinách strednej Európy, kde pôsobí – teda aj v Česku, Maďarsku a Poľsku. Celé stredoeurópske podnikanie Tesca dosiahlo 50-percentný cieľ OSN v tomto roku, konkrétne znížením potravinového odpadu o 66 %. Úspechy Tesca potvrdzuje výročná správa skupiny Champions 12.3 pod záštitou OSN, ktorá je zastúpená celosvetovými lídrami potravinárskeho priemyslu. Skupinu Champions 12.3 vedie generálny riaditeľ skupiny Tesco Dave Lewis.



Tesco lídrom v boji proti plytvaniu potravinami

Na stredoeurópskej úrovni rozšírilo Tesco svoju spoluprácu s dodávateľmi a piati partneri Tesca po prvýkrát uverejňujú svoje vlastné správy o potravinovom odpade, medzi nimi aj slovenská spoločnosť BROP.

„Ako tradičný slovenský dodávateľ sa zameriavame hlavne na pestovanie intenzívnych plodín, či už ide o zemiaky, cibuľu alebo napríklad kapustu. Veľmi si vážime našu dlhoročnú spoluprácu s Tescom, vďaka ktorej sa teraz môžeme podieľať aj na budovaní otvoreného a transparentného prístupu naprieč celým dodávateľským reťazcom. Uvedomujeme si, akou veľkou výzvou je boj proti potravinovému odpadu. Rovnako chápeme, že ju dokážeme zvládnuť iba spoločnými silami. Naďalej preto chceme úzko spolupracovať s Tescom a ďalšími relevantnými organizáciami a expertmi v sektore potravinárstva. Veríme, že práve to je tá najlepšia cesta, ako hľadať správne riešenia pre našu planétu a ochranu jej vzácnych zdrojov,“ uviedol František Mácsadi, obchodný zástupca BROP Slovensko.



Celkovo až päť kľúčových dodávateľov Tesca v strednej Európy po prvýkrát uverejnilo svoje vlastné správy o potravinovom odpade – ABP, AM FRESH, BROP Slovensko, G’s a Hilton Foods Poland. Títo dodávatelia minulý rok dokopy spracovali 234-tisíc ton potravín, z ktorých len 1,5 % (v číslach 3 429 ton) skončilo ako odpad. Každý spomedzi dodávateľov úzko spolupracuje s Tescom pri hľadaní tých najlepších spôsobov, ako kontinuálne znižovať množstvo potravinového odpadu. Už dnes prichádza Tesco aj s ďalším pozitívnymi správami: zoznam spolupracujúcich dodávateľov sa rozšíri a svoje dáta o potravinovom odpade sa zaviazalo zverejniť ďalších päť dodávateľov, konkrétne už v budúcom roku.



Tesco verí, že žiadne potraviny, ktoré sa dajú bezpečne skonzumovať, by nemali skončiť v odpadkovom koši. Reťazec prijal množstvo preventívnych opatrení: v prvom rade neustále optimalizuje svoje interné procesy, aby znižoval množstvo prebytočných potravín. Príkladom je napríklad zlepšenie objednávkových systémov či zjednodušenie procesov.



„V Tescu sa snažíme, aby čo najväčší objem nepredaných potravín dostal druhú šancu. Do programu darovania nepredaných potravín je zapojený každý zo 152 slovenských obchodov Tesca. Všetky naše obchody na Slovensku tak pomáhajú ľudom v núdzi každý deň. V strednej Európe hovoríme celkovo až o 773 predajniach Tesca, ktoré darujú nepredané potraviny. Potravinovým bankám a partnerským charitatívnym organizáciám sme poskytli už viac ako 100 miliónov porcií jedla pre ľudí v núdzi. V Tescu myslíme aj na potraviny, ktoré nie je možné darovať na ľudskú konzumáciu – takéto potraviny darujeme ako krmivo pre zvieratá,“ uzatvára Martin Kuruc, výkonný riaditeľ Tesca na Slovensku.