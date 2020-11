Dobré rozprávky z Lidla pomáhajú novorodencom aj počas pandémie

Bratislava 20. novembra (OTS) - Bezprecedentné šírenie nového koronavírusu potvrdilo, že to najcennejšie a najdôležitejšie čo máme je zdravie. Obzvlášť to platí pre deti, z ktorých nejedno musí od prvých nádychov zvádzať svoj najťažší zápas. Lidl sa týmto statočným bojovníkom opätovne rozhodol podať pomocnú ruku. Vďaka diskontnému reťazcu a jeho zákazníkom získalo všetkých 52 slovenských nemocníc umožňujúcich bezplatný pôrod prvotriedne inkubátory. Tieto život zachraňujúce prístroje však v čase šírenia nového koronavírusu môžu pomôcť viacerým ďalším novorodencom, sú totiž vybavené protivírusovým filtrom.“ vysvetlil základnú ideu tohtoročnej podpory, prednosta Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM Martin.,“ doplnil, ktorý je zároveň hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva pre neonatológiu.Od 2. novembra mohli zákazníci Lidla získať za každých 20 € nákupu jednu z troch jedinečných audiorozprávok na motívy príbehov Pavla Dobšinského: Drevená krava, Lomidrevo a Tri holúbky za symbolické 1 €. A toto jednou euro opäť dokázalo zázraky. Diskontný reťazec totiž venoval všetkým 52 slovenským nemocniciam umožňujúcim bezplatný pôrod inkubátory v hodnote celého výnosu z akcie. „Dobré rozprávky“ priniesli slovenským nemocniciam za šesť rokov stovky život zachraňujúcich prístrojov v hodnote takmer 5 500 000 €.Pomoc predčasne narodeným deťom je o to dôležitejšia, že dlhodobé zdravotné následky sa u nich vyskytujú desaťkrát častejšie ako u donosených novorodencov. Každé 11. dieťa narodené na Slovensku sa na svet vypýta predčasne a mnoho z týchto približne päťtisíc novorodencov potrebuje v prvých, tzv. „zlatých minútach“ svojho života intenzívnu lekársku starostlivosť.Starostlivosť o vážne choré deti patrí medzi hlavné priority v rámci spoločensky zodpovedných aktivít diskontného reťazca. Popri projekte „Dobré rozprávky“ podporuje Lidl spolu so svojimi zákazníkmi zdravotne znevýhodnené deti aj v rámci kampane „Od začiatku v dobrých rukách“. V rámci neho pomáha reťazec každý týždeň jednému dieťaťu do troch rokov podľa jeho diagnózy. Partnerom projektov je Nadácia Pontis, jedna z najväčších grantových nadácií na Slovensku, ktorá už viac ako 20 rokov motivuje firmy, ale aj jednotlivcov, k spoločenskej zodpovednosti a vzájomnej pomoci. Viac informácií o projekte je dostupných na stránke www.spolocenskazodpovednost.sk