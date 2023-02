Dobrovodský: Limit predajcov môže viesť k zneužitiu sociálnych dávok

Bratislava 7. februára (TASR) - Obce by nemali mať právo svojvoľne obmedziť vstup na lokálny trh pre nových predajcov, ktorí chcú ponúkať kúpu tovarov prostredníctvom tzv. sociálnych poukážok. S poukázaním na obavu zneužitia systému sociálnych dávok na to upozornil verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský, ktorý zároveň navrhuje zmeny v aktuálne predloženej novelizácii zákona o pomoci v hmotnej núdzi.



Referent pre mediálnu politiku a komunikačnú stratégiu VOP Branislav Gigac v tejto súvislosti pripomenul, že súčasná právna úprava pripúšťa, aby obec svojvoľne obmedzila vstup novým predávajúcim na lokálny trh. To vytvára podľa VOP riziko znehodnotenia reálnej hodnoty dávky v hmotnej núdzi prostredníctvom obmedzeného počtu predajní. "Prijímatelia dávok sú tak ochudobnení 'umelo' zvýšenou cenou potravín či drogérie pre deti a rodiny v rámci možného lokálneho monopolu," zdôraznil Gigac, poukazujúc na to, že suma 100 eur na voľnom trhu sa nemusí rovnať ekonomickej (trhovej) sume na viazanom alebo obmedzenom trhu.



Ombudsman preto navrhuje poslancom Národnej rady (NR) SR na osvojenie svoje pozmeňujúce návrhy k novele zákona. Týkajú sa povinnosti obce informovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny o každej žiadosti osoby, ktorá sa usiluje o vstup do systému predaja tovaru prostredníctvom sociálnych kupónov vydaných obcou, prípadne zaviesť povinnosť obce uzatvoriť zmluvu s takýmto subjektom, ak spĺňa príslušné podmienky, respektíve zverejniť podmienky vstupu do systému predaja tovaru prostredníctvom poukážok (sociálnych kupónov).



Práve diskusiou o návrhu novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi z dielne dočasne povereného ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) začali poslanci NR SR utorkové rokovanie.