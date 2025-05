Dobrovodský: Nezistili sme chyby pri 13. dôchodkoch

Bratislava 2. mája (TASR) - Dôchodcom, ktorí poberajú dôchodok zo Slovenska, aj z cudziny, môže byť ich 13. dôchodok za rok 2024 ešte vyplatený. Uviedol to v stanovisku úradu hovorca Verejného ochrancu práv (VOP) Branislav Gigac.



Spresnil, že v poslednom období sa na VOP obrátilo viacero občanov, ktorí namietali nevyplatenie 13. dôchodku za minulý rok. Štandardne sa totiž táto dávka vypláca najneskôr do konca roka, za ktorý patrí. Netýka sa to však osôb, ktoré okrem dôchodku zo Slovenska poberajú aj dôchodok z cudziny.



Upozornil, že s účinnosťou od 26. novembra 2024 prišlo k novelizácii zákona o sociálnom poistení. Podľa novej právnej úpravy Sociálna poisťovňa určuje výšku 13. dôchodku osobitným spôsobom tým dôchodcom, u ktorých bola suma dôchodku vypočítaná s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine. Pre túto skupinu dôchodcov bola stanovená osobitná lehota na výplatu 13. dôchodku, a to do 30. septembra 2025.



Vysvetlil, že zákonodarca týmto krokom reagoval na nesúlad v spravodlivosti prerozdelenia 13. dôchodkov. Ustanovenie má zabrániť situáciám, kedy by nárok na „plný“ 13. dôchodok mali aj osoby, ktoré na Slovensku získali napríklad iba jeden rok poistenia, zatiaľ čo podstatnú časť dôchodku poberajú zo zahraničia.



Poznamenal, že plná suma 13. dôchodku je 606,30 eura. Táto suma sa však kráti podľa počtu rokov poistenia získaného na Slovensku, a to tak, že sa vynásobí koeficientom - podielom slovenských rokov poistenia a čísla 10 (napr. za jeden rok poistenia získaný v SR patrí 13. dôchodok v sume 60,70 eura).



Doplnil, že obdobie dôchodkového poistenia získané v bývalom Československu pred rokom 1993 sa na účely 13. dôchodku nepovažuje za dobu získanú v cudzine. Na účely priznania 13. dôchodku je tak toto obdobie hodnotené vždy ako slovenská doba poistenia, aj keď dôchodok za ňu priznáva Česká republika.



VOP v preskúmaných podnetoch podľa hovorcu zistil, že Sociálna poisťovňa v prípadoch podávateľov nepochybila, keď im nevyplatila 13. dôchodok v lehote do decembra 2024.



„V preskúmaných podnetoch som nezistil pochybenie zo strany Sociálnej poisťovne. Jej konanie je v súlade s platnou právnou úpravou, ktorá stanovuje neskorší termín pre výplatu 13. dôchodku dôchodcom, ktorí poberajú aj dôchodok z cudziny,“ dodal Róbert Dobrovodský, verejný ochranca práv.