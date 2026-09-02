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Dobrovodský po podnetoch zistil viaceré pochybenia stavebných úradov
Jeden podnet sa týkal postupu mesta v územnom konaní o umiestnení stavby bytového domu.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský na základe podnetov opäť zistil pochybenia stavebných úradov pri výkone štátnej správy. Jeden podnet sa týkal postupu mesta v územnom konaní o umiestnení stavby bytového domu. Zo zistení vyplynulo, že príslušný regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu už dvakrát zrušil rozhodnutie mesta a vec mu vrátil na nové konanie a rozhodnutie. Informoval o tom v stredu hovorca VOP Branislav Gigac.
Regionálny úrad identifikoval viaceré nedostatky v postupe stavebného úradu vrátane potreby dôslednejšieho zisťovania skutkového stavu, riadneho vyhodnotenia dôkazov a náležitého vyrovnania sa s námietkami účastníkov konania. „Správne orgány sú povinné konať transparentne, presne a v súlade so zákonom. Účastníci konania musia mať istotu, že rozhodovanie orgánov verejnej moci je zrozumiteľné, odborne podložené a rešpektuje ich procesné práva,“ upozornil Dobrovodský.
Zároveň vyplynulo, že v čase vybavovania podnetu neexistovalo právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, ktoré by bolo spôsobilé priamo zasiahnuť do základných práv a slobôd podávateľa. Z tohto dôvodu bol podnet podľa zákona odložený. Podľa zistení VOP stavebný úrad porušil viaceré zákonné povinnosti zo správneho poriadku. V tomto prípade išlo najmä o zmätočné označenie charakteru stavby, keď bola v rôznych dokumentoch striedavo označovaná ako bytový dom alebo rodinný dom.
„Ak správny orgán rozhoduje o zásahoch do územia a práv dotknutých osôb, musí dbať na zákonnosť a kvalitu procesu. Nedostatky v odôvodnení rozhodnutí či nejasnosti v dokumentácii oslabujú dôveru verejnosti v činnosť verejnej moci,“ zdôraznil VOP. Upozornil stavebný úrad na protiprávny stav a uložil mu napraviť nedostatky a predchádzať ich opakovaniu. Zdôraznil, že účastníci územných konaní by mali aktívne uplatňovať svoje práva a v prípade nesúhlasu s rozhodnutím stavebného úradu sa môžu odvolať.
V inom podnete podávateľ namietal postup a nečinnosť obce ako stavebného úradu v konaní o dodatočnom povolení stavieb, ako aj otázky vlastníckych vzťahov, vecných bremien a nakladania s majetkom obce. Dobrovodský zistil, že obec bola nečinná takmer štyri roky po tom, ako nadriadený orgán vyhovel protestu prokurátora a zrušil pôvodné rozhodnutie obce. K aktivite pristúpila až po sťažnosti na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Zároveň konštatoval porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov garantovaného Ústavou SR.
Ostatné časti podnetu odložil, pretože nepatrili do jeho pôsobnosti. „Mojou úlohou nie je nahrádzať činnosť iných orgánov, ale zabezpečiť, aby orgány verejnej moci konali zákonne a bez zbytočných prieťahov,“ dodal Dobrovodský.
Regionálny úrad identifikoval viaceré nedostatky v postupe stavebného úradu vrátane potreby dôslednejšieho zisťovania skutkového stavu, riadneho vyhodnotenia dôkazov a náležitého vyrovnania sa s námietkami účastníkov konania. „Správne orgány sú povinné konať transparentne, presne a v súlade so zákonom. Účastníci konania musia mať istotu, že rozhodovanie orgánov verejnej moci je zrozumiteľné, odborne podložené a rešpektuje ich procesné práva,“ upozornil Dobrovodský.
Zároveň vyplynulo, že v čase vybavovania podnetu neexistovalo právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, ktoré by bolo spôsobilé priamo zasiahnuť do základných práv a slobôd podávateľa. Z tohto dôvodu bol podnet podľa zákona odložený. Podľa zistení VOP stavebný úrad porušil viaceré zákonné povinnosti zo správneho poriadku. V tomto prípade išlo najmä o zmätočné označenie charakteru stavby, keď bola v rôznych dokumentoch striedavo označovaná ako bytový dom alebo rodinný dom.
„Ak správny orgán rozhoduje o zásahoch do územia a práv dotknutých osôb, musí dbať na zákonnosť a kvalitu procesu. Nedostatky v odôvodnení rozhodnutí či nejasnosti v dokumentácii oslabujú dôveru verejnosti v činnosť verejnej moci,“ zdôraznil VOP. Upozornil stavebný úrad na protiprávny stav a uložil mu napraviť nedostatky a predchádzať ich opakovaniu. Zdôraznil, že účastníci územných konaní by mali aktívne uplatňovať svoje práva a v prípade nesúhlasu s rozhodnutím stavebného úradu sa môžu odvolať.
V inom podnete podávateľ namietal postup a nečinnosť obce ako stavebného úradu v konaní o dodatočnom povolení stavieb, ako aj otázky vlastníckych vzťahov, vecných bremien a nakladania s majetkom obce. Dobrovodský zistil, že obec bola nečinná takmer štyri roky po tom, ako nadriadený orgán vyhovel protestu prokurátora a zrušil pôvodné rozhodnutie obce. K aktivite pristúpila až po sťažnosti na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Zároveň konštatoval porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov garantovaného Ústavou SR.
Ostatné časti podnetu odložil, pretože nepatrili do jeho pôsobnosti. „Mojou úlohou nie je nahrádzať činnosť iných orgánov, ale zabezpečiť, aby orgány verejnej moci konali zákonne a bez zbytočných prieťahov,“ dodal Dobrovodský.