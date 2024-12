Dobrovodský: Posudkovou reformou by sa mohli skrátiť čakacie lehoty

Bratislava 16. decembra (TASR) - Reformou posudkovej činnosti by sa mohli skrátiť čakacie lehoty na priznanie kompenzačných príspevkov. Jej pozitívom je najmä zvýšenie počtu posudkových lekárov, uviedol verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský.



"Budem sledovať vplyv nového zákona o integrovanej posudkovej činnosti na plynulosť konaní o kompenzačných príspevkoch. Zákon totiž prináša úradom práce nárast ich agendy v oblasti posudzovania. Preto vítam informáciu o zvýšení počtu posudkových lekárov, ako aj sociálnych pracovníkov v súvislosti s pripravovanou reformou posudkovej činnosti," priblížil Dobrovodský.



Zároveň očakáva, že sa tento cieľ aj podarí realizovať, pretože v súčasnosti je len malý záujem lekárov o výkon posudkovej činnosti. Aj z tohto dôvodu bolo prijaté opatrenie na zníženie kvalifikačných predpokladov na výkon profesie posudkového lekára, čo by malo rozšíriť okruh potenciálnych uchádzačov o toto miesto. Nové kvalifikačné predpoklady by však nemali podľa VOP viesť k zníženiu kvality posudkovej činnosti.



Dobrovodský zdôraznil, že nová reforma posudkovej činnosti by mala najmä zlepšiť dĺžku rozhodovania o udelení, respektíve neudelení peňažného príspevku. Ako jeden z príkladov uviedol ženu, ktorá podala žiadosť o priznanie finančného príspevku na opatrovanie v auguste 2023, pričom k vydaniu rozhodnutia pristúpil úrad práce až po troch mesiacoch od vypracovania komplexného posudku. Základná lehota na jeho vyhotovenie je pritom 30 dní. Celková dĺžka konania o peňažnom príspevku na opatrovanie dosiahla takmer deväť mesiacov. Vydanie rozhodnutia trvalo pomerne dlhý čas, pričom úrad práce pri tejto žiadosti neuviedol okrem nedostatočného personálneho obsadenia ďalšie okolnosti.



"Je neprijateľné, aby rodiny, ktoré sa ocitnú v zložitej životnej situácii a potrebujú podporu štátu, museli čakať na rozhodnutie o svojej žiadosti taký dlhý čas," uzavrel Dobrovodský.